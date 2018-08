Digitalne iveri med bruni vsakdanjosti

Nedavno je po spletu (spet) zakrožila karikatura, na kateri se predstavniki različnih obveščevalnih in varnostnih agencij do solz krohotajo ob novem modelu znanega mobilnega telefona z vgrajenim senzorjem prstnih odtisov: »Noro, ljudje bodo plačali na stotine dolarjev, da bi nam lahko dali svoje prstne odtise!« Pustimo tokrat ob strani vprašanje, koliko dejanske podlage (ne le v tehničnem pogledu) sploh ima ta šala; dejstvo pa je, da se v njej neposredno odražata naraščajoča zadržanost javnosti do moči globalnih korporacij, zlasti tistih, ki so tako ali drugače povezane z informacijsko tehnologijo, in vse bolj izrazita zaskrbljenost za ohranjanje (vsaj zadnjega delčka) intimnosti v okolju sodobnega digitalnega panoptikuma. Ali drugače, vprašanje varnosti v digitaliziranem okolju že zdavnaj ni več povezano zgolj s protivirusno zaščito ali skrivanjem raznih gesel, temveč tudi (ali pa kar predvsem) z najrazličnejšimi podatki, ki jih uporabniki namenoma ali pač nehote posredujejo v arhive spletnih velikanov, kjer so nato – zgneteni v različne »psihološke profile« – na voljo za raznovrstne načine uporabe (ter zlorabe), bodisi v politične ali komercialne namene. O digitalni zasebnosti tako ne govorimo več izključno v povezavi s podtaknjenimi zlonamernimi programi na našem računalniku, ampak z njo mislimo tudi – preprosto povedano – na dogajanje v naših možganih: misli, prepričanja, želje, odločitve.