Ta konec tedna bodo oživela še italijanska (zaradi tragedije s porušenim viaduktom v Genovi so tekmi tamkajšnjih klubov Sampdorie in Genoe proti Fiorentini in Milanu sicer prestavili) in španska prvoligaška igrišča, ki bodo že takoj ponudila nekaj zanimivih obračunov. A tisti pravi derbi, za nameček mestni, bo v Angliji, kjer bosta danes igrala londonska kluba Chelsea in Arsenal.

Tako modro kot rdeče londonsko moštvo sta v sezono krenila z novima trenerjema, a je to za Arsenal vseeno precej večja, celo gromozanska sprememba. Španec Unai Emery je namreč prvi trenerski novinec na klopi Topničarjev po kar 22 let dolgi eri Arsena Wengerja, medtem ko je Italijan Maurizio Sarri na klopi Chelseaja samo od leta 2003, se pravi v zadnjih 15 letih, odkar je lastnik kluba Rus Roman Abramovič, že deveti trener s polnimi pooblastili – pri čemer je dvakrat priložnost dobil Jose Mourinho in so različno dolga obdobja za moštvo skrbeli tudi štirje začasni trenerji. Sarri je Abramoviča prepričal z atraktivnim slogom igre, po katerem je znan in je podoben tistemu, s kakršnim se je v prejšnji sezoni z Manchestrom Cityjem skozi prvenstvo sprehodil in zrušil vrsto rekordov Pep Guardiola. Ob tem pa naj bi mu šli v novem klubu tudi toliko na roko, da mu bodo menda na stadionu Stamford Bridge postavili posebno kadilnico. Da, Sarri je znan tudi kot verižni kadilec, ki na dan menda povprečno pokadi pet škatlic cigaret. Ker je v Angliji kajenje ob igrišču prepovedano, pa mu bodo vodenje domačih tekem zdaj olajšali, medtem ko bo težje na gostovanjih, kar se je pokazalo že v prvem krogu pri Huddersfieldu, kjer je Chelsea zmagal s 3:0, Sarri pa je proti koncu, ko ni več zdržal, v usta vtaknil neprižgano cigareto in jo začel žvečiti. No, medtem ko je Sarri v prvenstvo startal z omenjeno zmago, je šlo Emeryju precej slabše, pri čemer ni zanemarljivo, da je imelo njegovo moštvo obilo smole pri žrebu. Ta mu je v prvih dveh krogih namenil najprej prvaka minule sezone, že omenjeni Manchester City, s katerim je prejšnji teden doma izgubil z 0:2, danes pa ga v drugem krogu torej čaka še nosilec druge pomembne lovorike prejšnje sezone, zmagovalec pokala FA Chelsea.

Nista pa trenerja edina novinca v obeh klubih. Ogromno prahu je dvignil predvsem Chelseajev najdražji nakup vratarja v zgodovini, saj so za Kepo Arrizabalago Athleticu Bilbau odšteli kar 80 milijonov evrov, 57 milijonov jih je stal še vezist Jorginho iz Napolija, pomembna okrepitev pa naj bi bil tudi hrvaški reprezentant Mateo Kovačić, ki bo igral kot posojeni igralec Reala iz Madrida. Arsenal je medtem pripeljal vezista Lucasa Torreiro iz Sampdorie za 30 milijonov in Mattea Guendouzija iz Lorienta za 8, bočnega igralca Stephana Lichsteinerja iz Juventusa brezplačno, vratarja Bernda Lena iz Bayerja za 25 ter branilca Sokratisa Papastathopoulosa iz Borussie Dortmunda za 16 milijonov evrov.

Derbi bo pri gostiteljih izpustil poškodovani Fabregas, vprašanje je tudi, ali bo prvič zaigral Kovačić, medtem ko pri Arsenalu zagotovo ne bo poškodovanih Kolašinca in Koscielnyja, vprašljiva pa sta Monreal in Welbeck. Skupno bo to sicer že 196. tekma teh dveh klubov, ki sta se prvič pomerila že davnega leta 1907, do sedaj pa je uspešnejši Arsenal (75 zmag, 58 remijev, 62 porazov).