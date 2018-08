Kdo so ključni Šarčevi ljudje

Kot eno od dobrih lastnosti Marjana Šarca njegovi najbližji sodelavci omenjajo to, da jim zaupa. Po teh navedbah prvak LMŠ ne misli, da je za vse naloge (najbolj) primeren sam, in se o odprtih vprašanjih rad posvetuje. In kdo so ključni Šarčevi ljudje?