V 2. slovenski nogometni ligi vsaj pri vrhu za zdaj vse poteka po pričakovanjih. Po dveh krogih so brez izgubljene točke Drava, Bravo, Nafta in Rogaška, pri čemer so Slatinčani morda še največje presenečenje. V 3. krogu nogometaše trenerja Ibrahima Neskića čaka velik preizkus zrelosti, saj v goste prihajajo Ptujčani, ki so zaradi najboljše razlike v golih 8:1 trenutno na vrhu lestvice.

Čeprav gre tako Rogaški kot Dravi v 2. SNL za zdaj kot po maslu, pa sta si obe moštvi med tednom privoščili poraz v pokalnem tekmovanju. Slatinčani so sicer pričakovano klonili proti Muri z 1:3, a drago prodali svojo kožo, medtem ko so Ptujčani morali priznati premoč Bravu z 0:2, a je treba dodati, da je trener Simon Sešlar na zelenico poslal precej spremenjeno moštvo, saj je bil očitno z mislimi že na tekmi proti Rogaški.

Še uspešnejši start v sezono kot Dravi in Rogaški je uspel Bravu, ki je, kot že rečeno, dobil tudi pokalni obračun proti Ptujčanom. Ugodnega izida se Ljubljančani nadejajo tudi v 3. krogu, ko odhajajo na gostovanje v Brežice, ki ob Dekanih, Iliriji in Biljah na svojem računu nimajo še niti točke. »Zelo sem zadovoljen z načinom, kako smo odigrali dosedanje tekme. Fantom gredo vse čestitke, da 90 minut udejanjajo naš taktični načrt. Zelo me veseli, da jih rezultati za trdo delo nagrajujejo. Skupaj z goli so posledica nekih principov v igri, ki se jih za zdaj držimo. Če se zgodijo, je super, če se ne, delaš naprej in vztrajaš pri svojem načinu igre. Do sedaj smo bili vedno nagrajeni v pravem trenutku,« pravi trener Brava Dejan Grabič. Podobno kot Bravo je tri zmage v uvodu v sezono dosegla tudi Nafta, ki bo to pot gostila Brda.

2. SNL, 3. krog: Fužinar – Tabor Sežana 2:1, danes ob 17. uri: Brežice – Bravo, Bilje – Ankaran, Dob – Beltinci, Nafta – Brda, Krka – Dekani, jutri ob 16.30: Ilirija – Radomlje, ob 17. uri: Rogaška – Drava.