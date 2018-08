Po skoraj dvotedenskem premoru od zadnje dirke v Lommlu za VN Belgije se je svetovna motokrosistična karavana preselila v Frauenfeld-Gachnang. Na to prizorišče imajo slovenski tekmovalci zelo lepe spomine, kajti na lanski avgustovski dirki so kar trije osvojili točke v elitnem razredu MXGP: Tim Gajser 30 (osvojil je končno šesto mesto), Jernej Irt tri (21.) in Peter Irt dve (22. mesto). Brata Irt v Švici tokrat ne bosta tekmovala, na prvem od treh zaporednih tekmovalnih koncev tedna (za preizkušnjo v Švici sledita še dirki v Bolgariji in Turčiji) pa bosta Slovenijo zastopala Tim Gajser in Klemen Gerčar.

Glede na trenutni vrstni red v skupnem seštevku za SP ima Tim Gajser še vedno velike možnosti za osvojitev končnega tretjega mesta. Slovenski šampion je šest dirk pred koncem na četrtem mestu s 478 točkami: pred njim sta nedosegljiva Nizozemec Jeffrey Herlings (683 točk) in Italijan Antonio Cairoli (647), tretjeuvrščeni Belgijec Clement Desalle beži Gajserju zgolj za 25 točk (503), toda iz ozadja grozi petouvrščeni Francoz Romain Febvre, ki za 21-letnim dirkačem iz Pečk pri Makolah zaostaja samo za deset točk (468).

Tim Gajser je po dirki v Belgiji vse moči usmeril v trening in priprave na teren, na katerem se počuti zelo domače. Na trdi progi z vzdevkom Švicarski sladkor in s krogom dolžine 1650 metrov ima Tim Gajser visoke cilje: »Vesel sem, da se po prostem koncu tedna znova vračamo na proge in tekmovanja. Po dirki v Belgiji sem misli preusmeril na naslednje dirke, ki bodo na trdi podlagi. Opravil sem kar nekaj treningov. Proga v Frauenfeldu mi je zares všeč. Lani sem bil sicer šele šesti, vendar sem prepričan, da bom letos precej uspešnejši. Cilj je seveda uvrstitev na zmagovalne stopničke, torej med najboljše tri.«

Klemen Gerčar se je nedavno spopadal z velikimi zdravstvenimi težavami (infekcija prebavil), zaradi katerih je moral izpustiti tudi zadnjo dirko za SP v Belgiji na začetku avgusta. Toda v zadnjem tednu je lahko Klemen Gerčar spet normalno treniral, zato je pred tokratno dirko optimistično razpoložen: »Zelo se veselim, da bom lahko znova nastopil v Švici. Na žalost sem moral prejšnjo dirko v Belgiji izpustiti, zaradi infekcije prebavil pa sem izgubil ogromno moči. Zaradi neznosnih bolečin sem prejemal tudi infuzijo. Zadnji teden sem lahko spet treniral s polno močjo, zato si v Švici želim izpolniti zastavljen cilj – uvrstitev med dvajseterico.« Kvalifikacije bodo danes popoldan, dirka za VN Švice pa jutri: prva vožnja bo ob 14.15, druga pa ob 17.10.