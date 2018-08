Po prvi in drugi nogometni ligi bodo ta konec tedna zaživela tudi igrišča v 3. SNL. Novost v letošnji sezoni je, da sodeluje manj ekip. Medtem ko je lani v skupinah center, sever in vzhod nastopalo po 14 moštev, jih to pot deset, medtem ko v skupini zahod ni prišlo do spremembe, kar pomeni, da bo še naprej igralo osem moštev. Še večje spremembe se v 3. SNL obetajo v prihodnji sezoni, ko se bo znova skrčil seznam sodelujočih klubov. Število lig se bo s štirih zmanjšalo na dve (vzhod in zahod), v vsaki pa bo po 14 ekip.

Še pred nekaj dnevi ni bilo popolnoma jasno, kdo bo zadnji, deseti član v skupini center. Pri Zarici iz Kranja so se namreč odločili, da se zaradi takšnih in drugačnih razlogov odpovejo sodelovanju v tretji ligi, potem ko so še lani nastopali v drugi SNL. Njihovo mesto je na koncu pripadlo Žirem. Nogometaši trenerja Borisa Freliha so lani osvojili naslov prvaka v gorenjski nogometni ligi, a so v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v tretjo ligo klonili proti prvaku ljubljanske nogometne lige Svobodi iz Ljubljane. Žiri se bodo v prvem krogu danes pomerile proti Savi Kranj, medtem ko bo Svoboda gostovala v Grosupljem.

Novo sezono so že prejšnji konec tedna začeli nekateri klubi v mladinski in kadetski ligi. Prvi krog ni bil odigran v popolnosti, saj bodo po tri tekme odigrane 12. septembra.

1. SML, 1. krog: Mura – Interblock 2:1, Ilirija Extra-Lux – Aluminij 1:3, Gorica – Triglav Kranj 0:2, Kalcer Radomlje – Krško 2:2, sreda, 12. septembra: Maribor – Drava Dakinda Ptuj, Olimpija – Domžale, VOC Celje – Bravo Publikum.

1. SKL, 1. krog: Mura – Interblock 1:0, Ilirija Extra-Lux – Aluminij 4:3, Gorica – Triglav Kranj 2:3, Kalcer Radomlje – Krško 2:2, sreda, 12. septembra: Maribor – Drava Ptuj, Olimpija – Domžale, VOC Celje – Bravo Publikum.