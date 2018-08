Vasica Veliki Nerajec, tik ob cesti med Črnomljem in Vinico, šteje manj kot sto duš. A več tisoč obiskovalcev na leto, od šolskih skupin do tujcev z vsega sveta, je dokaz, da je vasica tik ob Krajinskem parku Lahinja pravi etnološki biser. Največ zaslug ima nedvomno Vera Vardjan, ki je leta 2000 s tedanjim društvom Krnica in ob sodelovanju domala vseh vaščanov majhnemu kraju priborila prestižno evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi. Delo društva, ki je pred leti ugasnilo, ne pa tudi volja po ohranjanju dediščine, Vardjanova nadaljuje s svojim društvom Sončno kolo.

Gudalo in sončno kolo odnesel celo na Aljasko

Njeni glineni izdelki s certifikatom umetnostne in domače obrti, kot so gudalo (lončeni bas), vodomec, vrček za vodo ali pa sončno kolo, znak, ki so ga ljudje nekoč risali po cerkvah, hišah, skednjih in zibkah v veri, da prinaša pozitivno energijo in varuje stavbo, so opisani v številnih turističnih katalogih po svetu.

»Tako se mnogi tujci ustavijo pri meni, ker so moje izdelke videli v katalogu, še več pa je tistih, ki jim je kdo povedal o meni. Nekoč je prišel neki italijanski novinar, nakupil izdelke in jih odnesel s seboj na Aljasko. Mnogi so kak izdelek dobili kot poslovno darilo, nato pa še sami prišli kaj kupit. Najbrž res ni kraja v Sloveniji, kjer ne bi bilo kakšnega mojega izdelka,« pripoveduje Vardjanova, ki se hkrati zaveda, da množičen obisk ni pravo merilo kakovosti. »Tudi če obiskovalci pri meni nič ne kupijo, je pomembno to, da s seboj odnesejo lepe vtise. Tako smo vsi zadovoljni in to največ šteje,« pravi.

Neredko k Vardjanovi pridejo tudi tisti, ki jo želijo osebno spoznati potem, ko so prebrali njeni knjigi, v katerih je opisala svoje čudežno preživetje po udaru strele leta 2012. Ljubitelji dediščine pa z zanimanjem prisluhnejo njeni pripovedi o dveh hisih, starih 150 do 200 let, ki ju je odkrila v sosednjih vaseh Obrh in Češnjevec in ju dala pripeljati k sebi v Veliki Nerajec. His je majhna hiška iz kostanjevih ali orehovih brun, komaj dovolj velika za posteljo, mizo in stol. Lahko je bil nekoliko oddaljen od glavne hiše in gospodarskih poslopij ali pa so ga postavili h kakšni kašči. Tako je eden od Verinih hisov »sestavljen« iz nekdanje kašče, stare okoli 300 let, in mlajšega dela, ki so ga dodali kasneje za mladoporočenca.