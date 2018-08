Minuli ponedeljek je Andres Manuel Lopez Obrador ali AMLO, kot mu pravijo Mehičani, po sestanku z bodočo vladno ekipo na tiskovni konferenci povedal, da so obravnavali v volilni kampanji obljubljeno gradnjo turistične železniške proge na polotoku Jukatan, ki jo je poimenoval Majevski vlak. To je eden njegovih najambicioznejših infrastrukturnih projektov, s katerim kani pospešiti razvoj turizma na jugovzhodnem območju Mehike, ki spada med gospodarsko najbolj zapostavljene predele države. Nova 1500 kilometrov dolga proga bo potekala skozi pet zveznih držav: Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatan in Quintana Roo.

Lopez Obrador je pojasnil, da je vrednost celotnega projekta gradnje 1500 kilometrov proge ocenjena na 120 do 150 milijard pesov, kar znaša v evrih od 5,7 do 7,9 milijarde, to pomeni nekaj več kot 5,2 milijona evrov za kilometer proge. Resda v tej oceni ni podatkov, ali vključuje tudi celotno železniško infrastrukturo z električno in strojno opremo. Lopez Obrador predvideva, da se bo gradnja majevske železnice začela konec tega ali v začetku prihodnjega leta in naj bi trajala štiri leta. Vlada zvezne države Quintana Roo pa je pred nekaj dnevi sporočila, da so že začeli priprave za postavitev dela proge na njenem ozemlju.

O modelu financiranja projekta je Lopez Obrador povedal, da nameravajo na eni strani uporabiti sredstva, pridobljena s turističnimi taksami. Ker to ne bo zadostovalo, bodo v kratkem izvedli licitacijo, da pritegnejo zasebni kapital oziroma podjetje, s katerim bi ustanovili državno-zasebni konzorcij. Majevski vlak bodo po njegovih besedah sestavljali sodobni potniški vlaki, ki bodo povezovali pokrajine z izjemno bogato arheološko dediščino. »Na svetu je malo tako kulturno bogatih regij, kot je ta, kjer je cvetela majevska kultura,« je pripomnil in dodal, da je namen projekta spodbuditi k večjemu razvoju turizma v teh zveznih državah in posledično povečati zaposlenost. Kar 50 do 60 odstotkov prebivalstva na jugu Mehike namreč živi v revščini.

Obetajo se težave z zapatisti

S projektom Majevski vlak naj bi se okrepila turistična ponudba, ki je ena glavnih in najbolj dinamičnih panog mehiškega gospodarstva. Mehiko je leta 2017 obiskalo 40 milijonov turistov in se tako uvršča na sedmo mesto med najbolj obiskanimi državami na svetu, takoj za Nemčijo in Veliko Britanijo. Prihodki iz turizma so lani presegli 20 milijard dolarjev in pomenijo 8,7 odstotka mehiškega BDP. Lani se je turistični obisk povečal za 10 odstotkov, kljub nenehnemu poročanju o naraščajočem številu umorov in poslabšanju varnostnih razmer nasploh. Drug infrastrukturni projekt iz agende bodočega mehiškega predsednika je posodobitev in širitev transoceanskega koridorja po kopnem. Gre za 320 kilometrov dolg železniški, cestni in plinovodni ter naftovodni koridor prek najožjega dela na jugu države med atlantskim pristaniščem Puerto de Coatzacoalcos (v zvezni državi Veracruz) v Mehiškem zalivu in pacifiškim Puerto de Salinas de Cruz (zvezna država Oaxaca). Koridor med obema oceanoma doslej ni zaživel zaradi pomanjkljive infrastrukture in modernizacije omenjenih pristanišč. Projekt vključuje gradnjo drugega železniškega tira, osempasovno avtocesto, industrijske cone in drugo potrebno infrastrukturo, predvidoma pa bo stal 1,9 milijarde evrov in bi prinesel 300.000 novih delovnih mest. Cenovno, časovno in glede na razdaljo bi ta koridor lahko uspešno tekmoval s Panamskim prekopom pri ladijskem transportu blaga med ZDA, Azijo in Evropo.

A vsi se ne strinjajo z omenjenima projektoma. Predstavnik Zapatistične vojske nacionalne osvoboditve (EZLN) Subcomandante Galeano (tako se je preimenoval Subcomandante Marcos) je v sredo izjavil, da bosta Majevski vlak in medoceanski koridor uničila ozemlje, na katerem danes živijo staroselci. Pripomnil je, da bodo zapatisti, ki imajo nadzor nad ozemljem v zvezni državi Chiapas, to branili pred posegi vlade do zadnjega diha, če bo treba.