Šarčeva pratika in Janšev molk

Za Marjanom Šarcem je prva etapna zmaga na poti do formiranja vlade in prevzema odgovornosti vodenja države. Pred njim je še dogovor o ministrskem razrezu med petimi koalicijskimi partnericami in izbor ministrskih kandidatov, ki bi bili kos nalogam v prihodnjih štirih letih. Ta del naloge ne bo nič manj zahteven od formiranja koalicije, ker še vedno obstaja možnost zapletov, a v 28 letih samostojne Slovenije se še ni zgodilo, da izvoljenemu predsedniku vlade ne bi v drugem koraku izvolili vlade. Razloge za previdnost moramo iskati v čudaško zastavljenem dvostopenjskem sistemu prelivanja volilnih rezultatov in kasnejšega sklepanja koalicij v izvršilno vejo oblasti, ko se najprej izvoli predsednika vlade, nato pa ministrski zbor. Zato bi bilo smiselno iz arhivov potegniti že oblikovane rešitve, s katerimi bi poenostavili imenovanje vlad.