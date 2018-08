Medtem brexit vse bolj kaže svoje zobe. Poleg očitnega vpliva na londonski nepremičninski in zaposlitveni trg se v njegovem vrtincu nemalokrat znajdejo tudi nič hudega sluteča podjetja iz Azije, na primer Nissan Motor, ki ima tovarno v angleškem Sunderlandu. Seveda mu pri tem nič ne pomagajo tektonske spremembe pri prodaji dizelskih motorjev, na proizvodnji katerih je poudarek v omenjeni tovarni. Tečaj delnice tako pričakovano upada že nekaj mesecev, vrednotenje pa kaže na podcenjenost delnice v primerjavi z njenimi konkurenti, saj so vrednosti vseh ključnih kazalnikov pod povprečjem globalnih tekmecev.

Povsem drugačno zgodbo piše borzni čudež iz Los Gatosa. Netflix je namreč v prvem polletju podvojil izhodiščno vrednost iz začetka leta, prav take stopnje rasti lahko opazimo tudi ob kategorijah njegovega dobička. Slabše se godi Alibabi, pa ne tisti s 40 razbojniki, temveč kitajskemu spletnemu portalu. Četudi dosega visoke rasti prodaje, se pri rasti dobička bolj spogleduje s Krko, zato letos na borzi dosega podobno uspešnost, čeprav z občutno večjim nihanjem tečaja.

Ob približevanju novega šolskega leta in jesenskih televizijskih shem se sprašujemo, ali nas do konca leta čaka spodbuden in udaren zaključek drugega polčasa koledarskega leta ali morebiti kakšna jesenska razprodaja? Opozorila o prvih znamenjih ohlajanja niso osamljena, med opaznejšimi napovedovalci obrata v trendu je na primer spet mogoče opaziti Lakshmana Achuthana iz instituta ECRI. Vendar sodeč po zdravju najpomembnejšega svetovnega gospodarstva, katerega rast je v drugem četrtletju leta presegla štiri odstotke, bo prevladalo prvo, sploh če bi se umirila nestrpna retorika trgovinskih vojn. Po podatkih analitskih podjetij Zacks in Valueline se nadaljuje tudi dobro poslovanje podjetij, ki bo ponudilo dobro osnovo za nadaljnjo rast tečajev v zadnjem četrtletju.