Zavedanje ranljivosti

Redko se nam primeri, da varno okolje za volanskim obročem avtomobila zamenjamo za vlogo pešca, a smo tokrat to storili namenoma. Že po uri sprehajanja po prestolnici smo ugotovili, da več kot drži, da so prav pešci najobčutljivejši udeleženci cestnega prometa. Pogosto po svoji krivdi. Opazili smo namreč kar nekaj hodečih, ki so narobe prečkali cestišče in se po nepotrebnem izpostavili nevarnim situacijam. In kar je še najhuje, tega se sploh niso zavedali, saj so bili med pogovorom po prenosnem telefonu v nekem drugem, čisto svojem svetu. Zato nas sploh ni začudilo, ko smo zagledali mladeniča, ki je vozišče prečkal tam, kjer ni bilo prehoda za pešce, ali starejšo gospo, ki je odločne korake naredila kljub rdeči luči na semaforju.