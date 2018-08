Facelift. Beseda, ki je tudi pri nas toliko udomačena, da vsi vedo, kaj pomeni – lepotno operacijo, katere namen je operirancu zagotoviti mlajši videz obraza. Se je pa izraz facelift prijel tudi na avtomobilskem področju, kjer je v osnovi pomenil podobno, le da v prenesenem pomenu. S faceliftom so razvojniki pri vozilu opravili oblikovne spremembe, včasih komajda opazne, in mu tako zagotovili mlajši videz ter z njim lažji boj s konkurenco. No, pa saj o faceliftu niti ne bi smeli pisati v pretekliku, saj je dandanes aktualen kot vedno. Le da se pogosto zdi, da s tem izrazom komu storimo krivico…

Razlog je enostaven: če naj bi facelift v osnovi avtom zagotovil »le« mlajši videz, se je ta pojem kmalu razširil in tako je sprememb zdaj več kot pri videzu že pogosto pri tistem, kar je očem skrito. Denimo pri podvozju, motorjih in podobnem, v zadnjem času pa tudi (ali predvsem) pri naprednih tehnoloških pripomočkih. Zato ni čudno, da proizvajalci namesto facelifta vse pogosteje uporabljajo besede, kot so modelna prenova, nadgradnja in sprememba, nemalokrat pa avtomobilu rečejo kar »novi«. Pri čemer kasneje, ko tega zamenja nova generacija, to pač poimenujejo s »popolnoma novi«. Pa naj bo tako ali drugače, prenove, nadgradnje ali osvežitve je bila po štirih letih deležna tudi tretja generacije škode fabie, ki bo tako njeni kombilimuzinski kot karavanski različici življenjsko dobo podaljšala še za nekaj uspešnih let. Pri čemer so vse skupaj še najbolj »nežno« izpeljali prav pri videzu.

S tem sicer ne želimo reči, da spremembe niso vidne, temveč le to, da so zagotovo že bile takšne prenove, pri katerih je bilo to bistveno bolj poudarjeno. Pri čemer je res tudi, da potrebe za drastične spremembe ni bilo, saj fabia že vseskozi drži prepoznavne linije, s katerimi sicer zagotovo ne spada med bolj izstopajoče ali atraktivne malčke, zato pa njena oblika dobro kljubuje zobu časa. Tokrat so ji tako malce spremenili prednjo masko, odbijača in predvsem obliko luči, zaradi katerih deluje bolj »ostro«, v notranjosti pa so medtem osvežili in bolj poudarili merilnike za volanom ter uporabili kakovostnejše materiale. In ko smo že pri notranjosti – potniška kabina in prtljažnik fabie sta med najbolj prostornimi in uporabnimi v razredu. To pomeni, da se v nekaj milimetrov manj kot 4 metre dolgo kombilimuzino in 4,26 metra dolgega karavana tudi na zadnjo klop lahko dokaj udobno usedejo trije odrasli povprečnih dimenzij, medtem ko prtljažnik pri prvi različici že v osnovi pogoltne za 330 litrov prtljage, pri karavanu pa kar za 530. Omeniti pa velja tudi številne koristne odlagalne prostore, denimo držali za kar 1,5-litrski plastenki v prednjih vratih, »košek« za smeti, držalo za dežnik pod voznikovim sedežem…

Kar se asistenčnih sistemov in pripomočkov tiče, so dokaj pestremu naboru, ki ga je imela fabia že doslej (aktivni tempomat, kamera, sistema za zaviranje v sili in zaznavanje utrujenosti voznika…), ob prenovi dodali še opozorilo pred vozili v mrtvem kotu, sistem za zaznavanje prečnega prometa ob vzvratni vožnji in asistenco za samodejno preklapljanje med dolgimi in kratkimi lučmi. S tem ima fabia za ta razred precej bogat nabor pripomočkov, ob tem pa omenimo tudi malenkost, kot sta denimo dva priključka USB za potnike na zadnji klopi.

Pri motorjih bistvenih novosti po eni strani ni, po drugi pa so precejšnje. To pomeni, da bodo še naprej, sicer prenovljeni in okolju prijaznejši, na voljo trije litrski trivaljni bencinski, klasični s 75 konji (55 kilovati) in turbobencinska TSI s 95 in 110 KM (70 in 81 kW), pri čemer je najmočnejši serijsko opremljen s 6-stopenjskim ročnim in je opcijsko na voljo tudi s samodejnim menjalnikom, šibkejša pa bosta naprodaj s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom. Sami smo preizkusili 95-konjsko fabio in bistvene razlike med vožnjo z njo in predhodnico nismo občutili, kar pa ne pomeni nič slabega, saj je bila fabia že doslej po tej plati dober avto; ne ravno v razrednem vrhu, a blizu njega. Skratka, omenjeni motor več kot zadostuje za udobno vožnjo, udobna je fabia tudi na slabših cestah, voznika med vožnjo nič ne zmoti, za nameček pa omogoča zgledno preglednost v vse smeri. No, omenjena precejšnja novost pa je, da fabia po novem ne bo več na voljo z dizelskim motorjem. In to kljub temu, da ga koncernska bratranec in sestrična, polo in ibiza, ponujata še naprej. »Odločitev smo sprejeli na podlagi analize trga in dejstva, da bi bil razvoj nove fabie z dizelskim motorjem, ki bi ustrezal najnovejšim standardom, predrag oziroma bi ji dodatni stroški toliko dvignili ceno, da bi bila razlika do bencinarjev prevelika,« je pojasnil Škodin vodja razvoja Jan Hurt. Prenovljena fabia je že naprodaj, stane pa najmanj 9999 evrov.