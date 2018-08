Zadnje avgustovske dni tik prek začetkom novega šolskega leta lahko dijaki preživijo v univerzitetnem okolju in hkrati spoznajo delo v podjetjih, saj zanje Karierni centri Univerze v Ljubljani pripravljajo poletno šolo. Letos jo organizirajo drugič, začne pa se v ponedeljek, 27. avgusta. Ker je nekaj prostih mest še na voljo, dijake, ki želijo dobiti čim več odgovorov o študijskih programih in poklicih, ki jih lahko opravljajo oziroma so v razvoju, vabijo, da se nanjo tudi čim prej prijavijo.

Poletna šola je tematsko sestavljena iz treh sklopov, in sicer iz delavnic, na katerih dobijo dijaki vpogled v svoje interese, osebnostne lastnosti in kompetence, hkrati pa bodo izvedeli vse o možnostih študijske izmenjave in dobili informacije o vpisnem postopku na fakulteto. Drugi sklop predstavljajo fakultete, ki niso le predavanja in vaje, temveč skrivajo še marsikaj, kot je delo v laboratoriju, praktične vaje, timsko delo in sodelovanje pri študentskih dejavnostih. Kakšni so »faksi v praksi«, bodo dijaki raziskovali na obisku fakultet in akademij, kjer bodo spoznali tudi, kakšne kompetence bodo pridobili skozi študij, katera področja se odpirajo v prihodnje, kako so zaposljivi njihovi diplomanti in kako se študijski programi med seboj prepletajo. Na Kariernih centrih Univerze v Ljubljani poudarjajo, da obiski fakultet nikakor ne bodo podobni informativnim dnevom, pač pa dijakom na fakultetah pripravili interaktivne delavnice in predstavitve.