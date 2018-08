A vendar se v zadnjem času tudi to spreminja. Pa ne okus evropskih kupcev, da ne bo pomote, temveč prilagajanje znamk z drugih celin temu. Nazadnje smo se o tem prepričali na testu dveh predstavnikov bržčas najbolj tipičnega evropskega razreda, petvratnih kombilimuzin. Honda civic in mazda3 sta bila to, med spoznavanjem obeh pa je bilo hitro jasno, da imata veliko adutov, s katerimi bi morala prepričati tudi najbolj zahtevne evropske kupce. To velja tako za položaja za volanom za voznike vseh velikosti, kar lahko japonskim avtomobilom večkrat upravičeno očitamo, kot za urejenost in kakovost voznikovega delovnega prostora, za katerega je prav tako znano, da smo Evropejci še posebno zahtevni, saj nas v nasprotju s preostalim svetom zmoti vsak košček trde, »poceni« plastike. V teh dveh avtomobilih ju ne boste našli veliko, vse je kakovostno na visoki ravni, pri čemer moramo glede funkcionalnosti med vožnjo bolje oceniti mazdo, pri kateri je upravljanje večine funkcij z vrtljivim gumbom hitrejše in varnejše od sicer precej dobro odzivnega hondinega zaslona na dotik. Si pa civic zato prav posebno pohvalo zasluži na področju odlagalnih prostorov, saj je pri njem priročnih, prostornih, velikih in globokih predalov, polic, lukenj in skritih prostorov toliko, kot jih nima niti en tekmec v razredu in jih imajo po tej plati kvečjemu najbolj uporabni enoprostorci. Kot je nesporno dejstvo tudi, da je civic tudi nasploh eden najprostornejših vozil svojega razreda, zaradi česar se bodo v primerjavi s tekmecem v njem potniki na zadnji klopi počutili bolje, manj utesnjeno. Kar je, glede na to, da razlika v skupni dolžini avtomobilov ni prevelika (4,52:4,46 metra v korist civica) in sta medosni razdalji celo enaki (2,7 metra), kar malce presenetljivo. Kot je presenetljivo tudi, da ima civic bistveno, za več kot sto litrov, zmogljivejši prtljažnik (478:364 litrov).

Preden se posvetimo vožnji obeh, malce obvezne teorije; sploh zato, ker se oba japonca po eni strani precej, po drugi manj razlikujeta, ko pogledamo pod njun motorni pokrov. Hondin motor je bil namreč »majhen« turbobencinski trivaljnik, ki ima slab liter prostornine, a iz sebe vseeno iztisne 129 konjskih moči (95 kilovatov), kar je za tovrsten avto več kot dovolj. Mazdin je medtem povsem druga zgodba in posebnež, saj so se pri tej znamki ob vsesplošnem trendu zmanjševanja prostornine motorjev in uporabe turbin le nasmehnili in zamahnili z roko ter tudi v mazdo3 vgradili v primerjavi s tekmecem dvakrat večji, dvolitrski motor, ki pa ima podobno moč – 120 KM (88 kW). In nikakor nihče ne more reči, da so s tem ustrelili mimo. Še več, mazda se je s tem motorjem izkazala celo za malenkost varčnejšo (6,9:7,1 litra bencina na 100 kilometrov), pri večjem delu voženj po običajnih cestah pa tudi za malce bolj odzivno in poskočno od tekmeca, izjema je morda samo nekaj prvih metrov po startu z mesta, že do hitrosti 100 kilometrov na uro pa je zmogla dve sekundi hitreje od civica (8,9:10,9 sekunde). Na avtocesti medtem glede tega večjih razlik ni bilo občutiti, se pa oba odlično znajdeta tudi v mestih in na podeželskih ovinkastih cestah, kjer smo malenkost bolj zaradi neposrednega volanskega mehanizma vseeno uživali z mazdo. Honda je na drugi strani bolje prenašala cestne nepravilnosti (luknje, razpoke…) in je v prednosti tudi, kar se tiče preglednosti v vse smeri in udobja na daljših vožnjah, pri obeh pa moramo na tem mestu še enkrat pohvaliti zares odličen položaj za volanom.

Kar zadeva obliko, je atraktivnejši in bolj izstopajoč zagotovo civic, ki je v novi generaciji videti kot nekakšno vesoljsko plovilo, a po drugi strani zna to zagotovo koga tudi motiti, tako da je »klasična športna« lepota mazde3 na splošno nemara celo bolje sprejeta. Sicer pa je treba dodati, da sta k dobri izkušnji z obema testnima primerkoma pripomogli tudi visoki stopnji opreme obeh, ki ponujata tako vse potrebne varnostne in udobnostne pripomočke kot tudi nekatere bombončke: takumi pri mazdi denimo ogrevan volan in »head-up« zaslon, elegance pri hondi pa recimo poleg zadnjih še prednje parkirne senzorje, že z osnovno opremo pa aktivni tempomat, prepoznavanje prometnih znakov… Skratka, malce več za tudi malce več denarja. Takšna mazda3 namreč stane 19.590 evrov, civic pa 22.290, a nanj ponudijo »stalni« popust, s katerim je dva tisočaka ugodnejša. In s tem, če prištejemo še več opreme, nič dražja od tekmice. Več pa v sklepu.