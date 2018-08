Živahno dogajanje bodo zaokrožili z degustacijami, ustvarjalnimi delavnicami in pestrim programom. Komarjeva nedelja se bo začela ob 10. uri, ko bodo pred Staro cerkvijo začeli prodajo na stojnicah, ki bodo v skladu s tradicijo tudi letos namenjene predvsem prodaji izdelkov lokalnih kmetij, predstavili se bodo tudi domači obrtniki. Obiskovalci se bodo med stojnicami lahko sprehodili do 20. ure, živahno dogajanje bodo v Šiški zaokrožili še s spremljevalnim programom. Ob 11. uri bo v cerkvi svetega Jerneja, med domačini poznani tudi kot Stari cerkvi, maša, uro kasneje pa se bo na Plečnikovih stopnicah pri cerkvi začel še kulturno-zabavni program.

Predstavila se bodo lokalna društva, organizatorji pa med drugim napovedujejo tudi glasbene nastope, kviz o Šiški in njeni zgodovini ter srečelov. Ob 17. uri bodo v cerkvi še koncert in pete litanije z blagoslovom, ob 20. uri pa bodo v Spodnji Šiški obujali spomine »na nekoč«. Komarjevo nedeljo so leta 1999 organizirali v Turističnem društvu Ljubljana Šiška, s čimer so obudili že skorajda pozabljen stari običaj, ko je vse do leta 1946 v mestu na praznik svetega Jerneja, po katerem je poimenovana tudi šišenska cerkev ob Celovški cesti, potekala Komarjeva nedelja.