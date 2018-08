Ivanka na udaru Instagrama

Ivanka Trump je minuli teden odšla v Illinois na obisk delovnega centra za zapornike, da bi opozorila na pomen izobraževanja v času prestajanja zaporne kazni. Med drugim so tam tudi varili in višja predsednikova svetovalka si je nadela delovni kombinezon in čelado ter poskusila variti. Ko je končala in je odložila čelado, je sodelavce vprašala, ali ima urejeno frizuro. Američani pa nad tem piarovskim podvigom niso bili navdušeni. Ko je fotografijo objavila na svojem instagramu, so jo zasuli z opazkami, češ, ali je imela oblečeno obleko za 10.000 dolarjev in ali že vadi za čase, ko bo vsa družina v zaporu. Veliko komentatorjev je tudi zapisalo, da je dobro, da se nauči variti, saj bo tako lahko odklenila kletke, v katerih so otroci nelegalnih priseljencev.