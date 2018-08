Kmalu zatem, ko so v Levici sklenili podpreti prvaka LMŠ Marjana Šarca za prihodnjega predsednika vlade, v vladi pa ne bi kadrovsko sodelovali, so obrisi prihodnje vlade postali bolj jasni. Ministrstva, državne sekretarje in preostale politične funkcije bodo razdelili med pet, in ne šest partnerjev. To bo prihodnjemu predsedniku vlade nekoliko olajšalo delo, ker bo pri delitvi pripadajočega »plena« v običajni demokratični maniri po volitvah en partner manj, število funkcij pa je omejeno.

V vladi, ki se nam obeta, navzven ni opaziti bistvenih sprememb v primerjavi z v