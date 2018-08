Pri Rolling Stone so zapisali: osemdeseta so bila obdobje razkošnih frizur, močnih bobnov in velikih uspešnic. Kakorkoli, priredili smo nekaj lestvic, pomagali smo si z ameriško lestvico Billboard 100, z uradno angleško UK Singles Chart in z NME-jevo (New Musical Express) lestvico do leta 1988. Zraven so še (vsaj) približni podatki o prodaji posameznih plošč in nekaj zanimivosti. Za našo spletno verzijo smo dodali tudi posnetke starih poletnih poskočnic.

Every Breath You Take – The Police (1983) Angleška skupina The Police je bila poleti leta 1983 štiri tedne na prvem mestu angleške lestvice, od 4. junija, 2. julija je prvo mesto prevzel Rod Stewart s skladbo Baby Jane. Tri tedne so bili Sting in spremljevalca prvi tudi na lestvici New Musical Express, še bolj pa so bili navdušeni Američani. Na najpomembnejši lestvici sveta Billboard 100 je bila uspešnica Every Breath You Take prva osem tednov, od 9. julija do 3. septembra, ko sta jih zamenjala Eurythmics s skladbo Sweet Dreams. Police so sicer uspešnico vzeli s svojega petega albuma Synchronicity, ki je izšel istega leta – samo v ZDA so ga prodali več kot osem milijonov. Nič slabši posel ni bila prodaja male plošče, okoli šest milijonov naj bi jo kupili po vsem svetu. Police (Gordon Sumner - Sting, Andy Summers in Stewart Copeland) so za svojo poletno balado (Sting je popevko napisal v času, ko je zapustil ženo zaradi njene najboljše prijateljice) dobili tri grammyje in izzvali na ducate priredb. Najbolj znan je postal del skladbe I’ll Be Missing You iz leta 1997, ki sta si ga izposodila Puff Daddy in Faith Evans.

Ebony and Ivory – Paul McCartney/Stevie Wonder (1982) V osemdesetih je škotski Beatles posnel nekaj patetičnih duetov z velikimi in komercialno uspešnimi glasbeniki iz ZDA. Med njegovimi poletnimi popevkami najbolj izstopa skladba o povezanosti med temnopoltimi in belopoltimi, ki je bila leta 1982 kar sedem tednov prva v ZDA. Od 15. maja do 3. julija. V maju je za štirinajst dni prevzela tudi lestvico NME, za tri tedne pa tudi uradno angleško. In če so se nekateri smejali banalnemu besedilu, je treba povedati, da je bila popevka v Republiki Južni Afriki prepovedana.

Endless Love – Diana Ross/Lionel Richie (1981) Od 15. avgusta do 17. oktobra 1981, devet tednov, sta bila na prvem mestu Billboardove lestvice Lionel Ritchie (pevec skupine Commodores) s svojo prvo in Diana Ross s svojo zadnjo veliko uspešnico. Legendarna zvezdnika sta zapela skladbo iz hollywoodske limonade z istim naslovom, popevka pa sicer velja za edini kolikor toliko konzumen del filma. Duet je poleg ameriških lestvic opustošil tudi evropske, le na Otoku balada ni požela uspeha. Čeprav sta bila Rossova in Richie celo nominirana za oskarja za najboljšo filmsko skladbo leta.

Bette Davis Eyes – Kim Carnes (1981) Poletje leta 1991 je gotovo najlepši del kariere pevke Kim Carnes, ki je na Billboardovi, torej ameriški lestvici na prvem mestu vztrajala devet tednov, od 16. maja do 20. junija. Njena popevka je postala najbolje prodajana v tistem letu in kljub mnogim poskusom edina velika uspešnica pevke iz Kalifornije. Skladba avtoric Donne Weiss in Jackie DeShannon o velikih očeh hollywoodske igralke Bette Davis (1908–1989) je dobila tudi grammyja, dobro se je prodajala tudi po svetu, na Otoku pa ne.

Eye of the Tiger – Survivor (1982) Za hollywoodsko športno dramo Rocky III. so čikaški rokerji Survivor posneli kompleten album, ki niti ni bil zelo uspešen, a skladba Tigrovo oko (Frankie Sullivan, Jim Peterik) je porušila mnoge rekorde. Pravijo, da so je po vsem svetu prodali devet milijonov. Na prvem mestu ameriške lestvice je bila od 24. julija do 4. septembra. Štiri tedne v septembru je bila prva na uradni angleški lestvici, tri tedne je vodila tudi na lestvici NME. A čeprav je bila nominirana, ni dobila niti grammyja niti oskarja.

Flashdance … What a Feeling – Irene Cara (1983) Plesni filmi so bili v osemdesetih v velikem razmahu. Največja poletna uspešnica je bila najbolj znana skladba iz filma Flashdance, v katerem sta zaigrala in zaplesala Jennifer Beals in Michael Nouri. Naslovno skladbo je napisal takrat nepogrešljiv Giorgio Moroder, besedilo pa Irene Cara ob pomoči Keitha Forseyja. Skladba je bila šest tednov prva v ZDA (28. maj do 9. julij 1983), prva je bila tudi v Avstraliji, v Kanadi in v Evropi, na Otoku je prispela le do drugega mesta. Mimogrede, film je zaslužil skoraj 200 milijonov dolarjev.

Into the Groove – Madonna (1985) Ameriška pevka, ki je v četrtek praznovala 60 let, je imela v osemdesetih na Billboardu kar sedem skladb na prvem mestu. V poletnih mesecih pa le Papa Don’t Preach, s katero je bila štirinajst dni prva v avgustu 1986. Bolje ji je šlo v Angliji, popevka Papa Don’t Preach je bila tri tedne prva na uradni angleški lestvici. Še bolje je šlo skladbi Into the Groove, ki jo je Madonna napisala s svojim tipom Stephenom Brayem. Štiri tedne v avgustu in septembru je bila prva na lestvici NME in štiri tedne v avgustu na uradni angleški lestvici.

When Doves Cry – Prince (1984) Prince je predvsem v osemdesetih posnel veliko uspešnic, v poletnih mesecih pa je bila njegova največja gotovo When Doves Cry, ki je bila na prvem mestu Billboardove lestcice od 7. julija do 11. avgusta, pet tednov. Nekaj slabše se je skladbi, ki so jo samo v ZDA prodali 3,5 milijona izvodov, godilo na drugih lestvicah. V Avstraliji in Kanadi je bila sicer velika uspešnica, v Evropi manj, v Angliji pa ni bila med najboljšimi, res pa je, da so se rezultati prodaje ob Princevi smrti (2016) dodatno popravili.

Careless Whisper – Wham!/George Michael (1984) Angleški pevec je imel v osemdesetih šest prvouvrščenih na lestvici Billboard 100. Zanimivo, da je njegov poletni hit Carelles Whisper z angleških lestvic prispel v ZDA šele spomladi 1985. Pred tem je skladba od 18. avgusta do 8. septembra krasila tako uradno angleško lestvico kot lestvico NME. Skladba je podpisana z Wham! in George Michael, saj je avtor tudi drugi član dueta Andrew Ridgeley, menda sta skladbo napisala, ko sta jih imela 17. Pravijo, da so po vsem svetu skupaj prodali okoli 6 milijonov te balade.