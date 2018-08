Kajti to bo obdobje, ko za obrambo in varnost v Sloveniji spet prihajajo hudi časi in bo treba nekako preživeti. Pa ne samo zato, ker se svet vse bolj zapleta v neka nova protislovja, ki grozijo, da se bodo reševala z uporabo takšne ali drugačne (pri)sile. Tudi Nato, naša krovna transatlantska varnostna povezava, je, milo rečeno, v žalostnem političnem stanju. Julijski zmedeni vrh v Bruslju je samo še prilil olja na ogenj antinatovskih gorečnežev, ki jih tudi pri nas ne manjka v politiki in v civilni družbi. Ekonomisti nas svarijo pred prihajajočo novo finančno krizo, v kateri