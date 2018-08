Skupno izjavo so med drugim podpisali nekdanji direktorji Cie David Petraeus, Leon Panetta in Porter Goss. BBC je ob tem opomnil, da četudi se vsi mogoče ne strinjajo s komentarji Brennana, vsi podpirajo njegovo pravico do izražanja mnenja.

Kot poročajo ameriški mediji, odvzem dostopa do zaupnih informacij grozi še devetim uradnikom, ki so kritizirali predsednika. Številni med njimi so bili poleg tega vpleteni tudi v preiskavo domnevne vpletenosti Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Trump je v sredo ob odvzemu varnostnih potrdil Brennanu s podobno potezo zagrozil več drugim kritikom.

Trump: Brennan za državo predstavlja madež Brennan velja za ostrega kritika ameriškega predsednika. Le nekaj ur pred objavo odločitve je nekdanji direktor Cie Trumpu očital, da mu ne uspeva živeti niti v skladu z minimalnimi standardi dostojnosti, vljudnosti in poštenosti. Odzval se je tudi po objavi predsednikovega navodila, ko je Trumpa obtožil, da skuša omejevati svobodo govora v politično motiviranih akcijah, kar bi po Brennanovi presoji moralo resno skrbeti Američane. V izjavi ob objavi odločitve je Trump dejal, da je Brennan glede njegove administracije širil »neutemeljene in nezaslišane trditve« tako na televiziji kot na spletu. Trump je kasneje še tvitnil, da Brennan predstavlja madež za državo. »Zaslužimo si bolje kot to,« je dodal. Določeni državni uradniki ZDA dobijo posebna varnostna potrdila za dostop do zaupnih podatkov, ki v določenih primerih veljajo tudi, ko niso več zaposleni v vladnih agencijah. Z dostopom do zaupnih informacij lahko namreč svetujejo svojim naslednikom, a podatkov še vedno ne smejo razkrivati javnosti.