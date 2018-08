Seveda to velja za anglosaško območje, kjer že srednješolci težijo k temu, da bi bili bliže vrstnikom v internatih kot staršem, študentje pa si želijo biti vsaj v najetem, če ne že kar svojem stanovanju. Pri visokih cenah vsega omenjenega je bivši inženir pri Rolls-Roycu 50-letni Jag Virdie našel poceni rešitev. Za 21.000 funtov (okoli 23.500 evrov) lahko mladi dobijo svoj neodvisen prostor pod soncem kar na vrtu družinske hiše brez dragih dozidav, ki so na koncu lahko neuporabne in trajne. Gre za posebej dizajniran kokon, ki se ga da poljubno dograjevati s kuhinjo, kopalnico, spalnico in prostori za druge namene. Postaviti ga je mogoče v enem dnevu, v iznajdbi, duhovito poimenovani Conkers (igra s kostanji), pa nato v sebi uravnanem okolju počasi lesti po za večino Britancev vse bolj strmi lestvici od starševskega do lastnega stanovanja. Prototip kokona Jag Virdie zdaj uporablja kot pisarno, v kateri sprejema zainteresirane stranke, ideja pa se mu je porodila, ko se je pogovarjal s hčerkino prijateljico, ki se je bila zaradi previsokih stroškov prisiljena iz univerzitetnega kampusa preseliti nazaj k staršem. Najprej mu je prišla na misel stara skica za drevesno hiško njegovih dveh otrok, od tod pa se je razvijala naprej do bivalnega kokona žogaste oblike, ki se lahko spreminja kot kameleon, pač glede na potrebe stanovalca. In ti naj ne bi bili samo mladi, ki trgajo še zadnjo popkovino na poti k samostojnosti, ampak tudi ostareli, ki jim je dom za starejše predrag ali preveč tuj, ne želijo pa motiti ustaljenega življenjskega ritma otrok, pripravljenih skrbeti zanje. Če kdo meni, da življenje v krogli s štirimetrskim premerom ni najbolj udobno, naj hkrati pomisli na razgled vse naokrog in stvari, dosegljive na dveh metrih.