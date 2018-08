Organizatorji, ki so promocijo začeli konec leta 2017, so potrdili, da so po pričakovanjih razprodali vsa razpoložljiva mesta. Na voljo pa je še nekaj prijav za štafeto, na katero se lahko prijavijo od dva do trije tekmovalci.

»Hvala vsem, ki so projekt I Feel Slovenia ironman 70.3 Slovenian Istria prepoznali kot izvrstno priložnost za promocijo turizma in gospodarstva Slovenije. Predvsem najlepša hvala Slovenski turistični organizaciji, štirim obmorskim občinam ter njihovim županom in turističnim delavcem, ki so projekt takoj sprejeli in pristopili k soorganizaciji. Hvala seveda vsem partnerjem, predvsem pa prostovoljcem, ki bodo v nedeljo, 23. septembra, najpomembnejši člani ekip,« je ob tem dejal generalni direktor tekmovanja Milan Eržen.

Potrjen je že datum tekmovanja za naslednje leto: 22. september 2019. Organizatorji bodo začeli zbirati prijave 10. oktobra, so še sporočili prireditelji.