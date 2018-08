In v torek je prejel zavidljivo osemodstotno podporo, ki napoveduje, da bo kmalu čas, ko bo zdaj šele 14-letni Ethan Sonneborn, srednješolec iz Bristola, zrel za visok politični položaj v ZDA. Na to je opozoril že v svoji volilni kampanji, v kateri je tistim z volilno pravico sporočal: »Obravnavajte me resno, ker imam praktične in napredne ideje in ker je moj program zrelejši, kot kažejo moja leta.« Sonneborn je svojo odločitev za kandidaturo pojasnil z razočaranjem nad politiko v svoji zvezni državi in ZDA nasploh, sproženim z lanskim dogajanjem v Charlottesvillu, kjer so neonacisti in beli supremacisti nasilno obračunavali z zagovorniki državljanskih in človekovih pravic. Predvsem ga je zmotila apatija mladih v njegovi okolici, ko pa je ugotovil, da volilna zakonodaja zvezne države Vermont nima omejitve glede starosti kandidatov za guvernerja, se je odločil, da jih poskuša na demokratski listi spodbuditi k sodelovanju v politiki, saj »so njene današnje odločitve njihova jutrišnja realnost«. Fant iz delavske družine je odločen zagovornik zagotovljenega zdravstvenega varstva za vse Američane, v primeru, da bi bil izvoljen, je zagotavljal podporo sprejemu zakonodaje, ki ne bo več diskriminirala pripadnikov skupnosti LGBT, pa tudi podporo davku na toplogredne izpuste in uveljavitvi okoljskih standardov iz pariškega sporazuma. Proračunski denar bi iz administrativne birokracije preusmeril v izobraževanje z izboljšanjem materialnega položaja učiteljev in učencev, v svojem gospodarskem programu pa je obljubljal davčne olajšave za mala podjetja in pripravo zakona o delavskih pravicah ter zagotavljal podporo višji minimalni plači in napovedoval medstrankarsko usklajen načrt zaposlovanja v zvezni državi z dobrimi šesto tisoč prebivalci ob meji s Kanado. Ethan bo po torkovih strankarskih volitvah, na katerih je prepričljivo z 48-odstotno podporo med štirimi kandidati zmagala 62-letna Christine Hallquist, lahko pilil svoj program do naslednjih guvernerskih volitev, ko še vedno ne bo imel volilne pravice, saj so v Vermontu vsako drugo leto. Christine Hallquist, svoj čas, še pred spremembo spola, uspešen direktor tamkajšnjega elektroenergetskega podjetja, pa tudi piše zgodovino. Je namreč prva guvernerska kandidatka z javno razkrito spremembo spola v ZDA z realnimi možnostmi, da premaga vse manj priljubljenega leta 2017 izvoljenega republikanca Philipa Scotta.