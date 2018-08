Vprašalnik, ki so ga objavili 4. julija, je v prvih nekaj dnevih podrl rekord. Zaradi navala je najmanj dvakrat pokleknila spletna stran in so morali okrepiti strežnike.

Komisija bo predvidoma jeseni pridobila analize posvetovalnega vprašalnika, ki pa ni referendum. Po obravnavi bodo podatke posredovali Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu. Možne so tri rešitve - da vse države članice bodisi ukinejo oz. obdržijo poletni čas, da se vsaka država članica sama na isti dan odloči, kateri čas bi raje imela ter da se ne naredi nič.

K reševanju spletnega vprašalnika so sicer pozvali okoli 500 milijonov državljanov EU. Z izraženim mnenjem glede premikanja ure dvakrat letno pa so lahko aktivno pripomogli k debati.

Oceno direktive je z resolucijo o poletnem času februarja letos zahteval Evropski parlament, ki je od komisije zahteval tudi pripravo sprememb, če bodo potrebne.

Po zakonodaji EU o ureditvi poletnega časa je treba ure premakniti dvakrat letno, da bi upoštevali spreminjanje dolžine dnevne svetlobe in izkoristili razpoložljivo svetlobo v določenem obdobju. Ureditev poletnega časa na ravni EU velja od leta 1980 in zagotavlja enoten pristop glede premika ure na enotnem trgu. Države EU so neodvisno od ureditve poletnega časa razvrščene v tri različne časovne pasove.