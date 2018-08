V tem taboru so se urili predvsem otroci veteranov iz spopadov na območju bivše Jugoslavije. Kot je poročala srbska televizija RTS, so se otroci v uniformah urili za boj, uporabo pušk in nožev.

Urili so se ob pomoči upokojenih srbskih policistov in vojakov, pa tudi inštruktorjev iz Rusije. Tabor pa sta organizirala srbsko veteransko združenje borcev v spopadih na območju bivše Jugoslavije (USOYU) ter ruska nevladna organizacija Enot.

Otroci se menda učijo »tradicionalnih vrednot« V medijih so se takoj pojavila vprašanja, ali je tovrsten »mladinsko-domoljubni« tabor, kot so ga poimenovali, dejansko primeren in ali ne gre za urjenje otrok v kake bolj nečedne namene. Kot je povedal vodja združenja USOYU Željko Vukelić, so se otroci urili v obrambnih veščinah, kar zanj osebno »ni nič slabega«. Dejal je, da niso kršili nobenega zakona, da orožje ni bilo pravo, največ pozornosti pa da je posvečene preživetju v naravi. Dodal je še, da imajo podobne tabore tudi na Madžarskem, v Belgiji in Veliki Britaniji. Tudi predsednik občine Čajetina, kjer je bil nameščen ta tabor, Milan Stomatović je zavrnil kritike. Dejal je, da je ta tabor »humanitaren in patriotski« in da so se otroci v njem učili tradicionalnih vrednot. »Ne gre za vojaški tabor, kjer se otroke uri za teroristične akcije,« je zatrdil in napovedal, da si bodo prizadevali, da bi tak tabor postal tradicionalen. »Da bi se čim več otrok lahko naučilo, česar se ne morejo v rednem šolanju, saj ni več poučevanja o obrambi in zaščiti,« je dejal Stomatović.