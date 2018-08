V torek ponoči so policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 24-letni hrvaški državljan, ki je z osebnim avtomobilom prevažal osem državljanov Afganistana. V prometni nesreči na cesti za Podgorje je 24-letni voznik izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil na streho.

Poškodovani voznik in ilegalni pribežniki so bili odpeljani v Splošno bolnišnico Izola, kjer jim je bila nudena nujna zdravniška pomoč. Ugotovljeno je bilo, da je voznik v prometni nesreči lahko telesno poškodovan, poleg njega je bilo lahko telesno poškodovanih še šest ilegalnih prebežnikov, devetletni otrok pa je utrpel hude telesne poškodbe (zlom medenice). Vozilo je bilo popolnoma uničeno.

Prebežniki podali prošnjo za mednarodno zaščito

Koprski kriminalisti so 24-letnemu državljanu Hrvaške odvzeli prostost, in sicer zaradi prepovedanega prehajanja preko meje in povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V postopku so ilegalni prebežniki podali prošnjo za mednarodno zaščito. Oče in 3 hčerke so bili nato nameščeni v azilni dom, mati, sin in hči ter starejši mladoletnik pa so ostali v bolnici Izola na zdravljenju in opazovanju.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so bili ilegalni prebežniki proti plačilu iz Afganistana preko Irana, Turčije, Bolgarije, Srbije, BiH in Hrvaške pretihotapljeni na ozemlje Slovenije. 24-letni državljan Hrvaške jih je nato v skladu s predhodnimi dogovori s preostalimi člani kriminalne združbe v bližini naselja Podgorje prevzel v svoje vozilo z namenom, da jih odpelje v Italijo.

Državljan Hrvaške je z načinom in številom prevoza ilegalnih prebežnikov resno ogrozil življenje in zdravje ilegalnih prebežnikov, ki v vozilu zaradi prenatrpanosti niso mogli biti pripeti z varnostnimi pasovi.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so osumljenega v sredo s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k Preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.