14-letni Daniel Kristiansen je z očetom Klasuom na polju v bližini doma na severu Danske z detektorjem kovine brskal za kakšno zanimivostjo, ki bi jo lahko predstavil pri pouku zgodovine. »Upala sva, da bova naletela na kakšne stare krožnike ali kaj podobnega,« je dečkov oče povedal za CNN. Njuno iskanje je obrodilo sadove: naletela sta na več kovinskih kosov, za katere sta pravilno domnevala, da gre za dele letala. Pri sosedu sta si izposodila bager in na mestu, kjer je bilo po detektorju kovin sodeč zakopanega nekaj kovinskega, izkopala nekaj metrov globoko luknjo. »Izkopala sva precej kovinskih delov, nato pa sva naletela na kosti in oblačila,« najdbo opisuje dečkov oče.

O strmoglavljenju nemškega letala pripovedoval že dedek

Klaus Kristiansen se spominja pripovedi svojega dedka, ki je pravil, da je v bližini njihovega doma strmoglavilo nemško letalo. »Bilo je novembra ali decembra 1944,« je pripovedoval dedek, ki se spominja, da je takrat kot deček pekel božične piškote. Kot se spominja Kristiansen, je njegov dedek vedel povedati, da so Nemci strmoglavljeno letalo umaknili. »Zdela se mi je zanimiva zgodba, nič drugega,« pripoveduje Klaus, ki nikakor ni pričakoval, da bo na polju v bližini hiše naletel na zakopano nemško vojaško letalo iz dedkove pripovedi.

Policijski inšpektor je za CNN povedal, da gre pri najdbi za nemško lovsko letalo Messerschmitt. Torben Sarauw, kustos jutlandskega muzeja, kjer bodo deli strmoglavljenega letala na ogled obiskovalcem, je dejal, da bodo najverjetneje lahko kmalu določili identiteto nesrečnega pilota, ki je najverjetneje letel iz baze v Aalborgu. Ob posmrtnih ostankih so našli tudi uniformo, pokrivalo in tri neuporabljene kondome. »Gre za izjemno in edinstveno najdbo,« je še povedal Saruw. S policije so sporočili, da upajo, da bodo lahko našli pilotove sorodnike v Nemčiji in morda celo pripravili pogrebni obred.