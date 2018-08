Glede na letno poročilo Pentagona, namenjeno kongresu, je Kitajska v zadnjih treh letih hitro širila območja, kjer so dejavni njeni bombniki. To po mnenju ameriškega obrambnega ministrstva pomeni, da se verjetno usposabljajo za napade na ameriške ali zavezniške tarče, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajski bombniki H-6K so lani prvič prileteli v bližino japonskega otoka Okinawa, ki gosti več kot polovico od 47.000 ameriških vojakov na Japonskem, dodaja v četrtek objavljeni dokument.

Peking bi lahko še naprej širil območje delovanja izven prve otoške verige in udaril ameriške oz. zavezniške sile v Tihomorskem oceanu, vključno z več tisoč kilometrov oddaljenim Guamom, ameriškim ozemljem v Mikroneziji, kjer je nameščenih okoli 7000 ameriških vojakov, piše v poročilu.

Kitajska nadaljuje z razvojem infrastrukture v Južnokitajskem morju

Prva otoška veriga okoli Kitajske je območje, ki ga Peking razume kot svoje območje delovanja. Vključuje Japonsko, Južno Korejo, Tajvan in Filipine.

Poročilo še dodaja, da Kitajska v letu 2017 zase ni terjala novih ozemelj v Južnokitajskem morju, da pa je še naprej razvijala svojo vojaško infrastrukturo na spornih otokih, ki jih je zasedla. Gre za polotok Paracel ter več drugih otočkov in čeri v otoški verigi Spratley.

Pentagonov dokument navaja tudi, da je Kitajska razvila več scenarijev vojaških operacij proti Tajvanu, od zračne in pomorske blokade do izkrcanja, katerega cilj bi bila zasedba otoka. Poročilo sicer dodaja, da bi bilo tovrstno posredovanje verjetno politično tvegano in napačno, saj bi okrepilo nacionalistična občutja na Tajvanu in sprožilo nasprotovanje mednarodne skupnosti.