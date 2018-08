Predstavljajte si, da je ena od vaših vek zatečena in rahlo boleča na otip. Z veko na tem očesu imate sicer občasne težave, a tokrat je res nekoliko bolj moteče, zato se odpravite k zdravniku. Ta diagnosticira cisto in vas obvesti, da bo potrebna operacija. Med operacijo pa se razkrije resnični vzrok boleče in zatečene veke: vanjo je zataknjena poltrda kontaktna leča. Toda ženska, ki se je zaradi boleče veke znašla na operacijski mizi, je takšne leče nazadnje nosila pred 28 leti!

Nenavaden primer 42-letne Britanke, ki je imela 28 let pod veko zataknjeno lečo, je bil pred nedavnim predstavljen v poročilu BMJ Case Reports. Britanka je nekega dne opazila, da ima tik pod levo obrvjo nekakšno oteklino, ki je počasi rasla in postajala boleča na dotik. Kot grah velika cista je bila po šestih mesecih vidna tudi na MRI posnetkih.

Zaradi izgubljene leče si niso belili glave Ženska, ki je 28 let živela s pod veko zataknjeno kontaktno lečo, je bila ob spoznanju, da ne gre za cisto, šokirana. Kot navaja CNN, se je njena mati spomnila nesreče, do katere je prišlo, ko je bila njena hči stara 14 let. Med igranjem badmintona jo je pernata žogica s precejšnjo silo zadela v levo oko. Kot se spominja mati, je dekle takrat nosilo poltrde kontaktne leče. Leve leče niso nikoli našli, a si s tem niso belili glave. Domnevali so namreč, da je ob dogodku leča padla ven in se izgubila. Levo oko je bilo od udarca lažje poškodovano, a se je hitro zacelilo. Pod veko zataknjeno lečo običajno spremljajo precej neprijetni in boleči simptomi: ostra, srbeča bolečina, zatečenost, rdečica in slabši vid. Toda sedaj 42-letna ženska se ne spominja nikakršnih simptomov, ki bi sledili nesreči pri igranju badmintona. Blage težave z zatekanjem in rahlo bolečino, ki so se pojavile 28 let po dogodku, so po operativni odstranitvi leče izzvenele.