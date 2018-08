Šarec je v nagovoru poslancem na izredni seji DZ povedal, da bo zdravstvo med največjimi prioritetami dela te vlade. Priznal je, da bo to področje tudi najtežje. »Ljudje pričakujejo ureditev razmer in skrajšanje čakalnih dob ter zavedanje, da je nekomu mar za njih,« je dejal in dodal, da si vsak zasluži celostno obravnavo, ki bi jo sistem javnega zdravstva moral obljubljati. Dejal je, da bo porabil vso energijo za sodelovanje na terenu za skupni cilj skrajševanja čakalnih vrst in lajšanje težav bolnikov.

Glede gospodarstva je izpostavil, da so potrebne nove visokotehnološke investicije, kjer bo izražena skrb za okolje in zdravje ljudi. Ker je naše gospodarstvo izvozno naravnano, je treba biti pripravljen, ko pride do novega ohlajanja gospodarstva.

Dotaknil se je javnega sektorja in poudaril, da gospodarstvo in javni sektor ne moreta biti sovražnika, pač pa morata delati z roko v roko.

Glede pokojninskega sistema je dejal, da bo nujno treba zagotoviti njegovo vzdržnost, napovedal je ustanovitev demografskega sklada.

Napovedal je napore za razreševanje obmejnih sporov s Hrvaško in takojšnjo pripravo na predsedovanje Svetu EU.

Kot je še dodal, so ljudje opravili svojo nalogo na volitvah 3. junija, danes pa je odločitev poslancev, da skupaj naredijo prvi uradni korak, da bomo sredi septembra dobili operativno vlado.