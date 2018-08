»Žrtve morajo vedeti, da je papež na njihovi strani. Tisti, ki so trpeli, so njegova prioriteta in Cerkev jim želi prisluhniti, da bi izkoreninili to tragično grozoto, ki uničuje življenja nedolžnih,« piše v izjavi Vatikana.

Vatikan je zlorabe duhovnikov označil za »izdajo zaupanja«, ki je otroke »oropala dostojanstva in vere«.

»Dve besedi lahko opišeta čustva ob soočenju s temi strašnimi zločini: sram in žalost,« še piše v izjavi Svetega sedeža.

Vatikan sicer v izjavi ni neposredno navajal besed papeža Frančiška, poleg tega pa tudi ni pozval k odstopu washingtonskega nadškofa, kardinala Donalda Wuerla, ki naj bi glede na v torek objavljeno poročilo o spolnih zlorabah katoliških duhovnikov v Pensilvaniji pomagal prekriti zlorabe. Je pa Vatikan pozval k upoštevanju civilnega prava, med drugim tudi prijavam zlorab mladoletnikov, poroča portal Deutsche Welle.