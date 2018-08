Nogometaši Maribora so sicer zaključili evropsko sezono. Na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo niso uspeli nadoknaditi zaostanka s prve tekme v Glasgowu, ki jo je škotski velikan dobil s 3:1. Policisti so imeli veliko dela. Dvema tujima državljanoma so izrekli globi že nekaj po 17. uri, ker sta domače navijače izzivala k pretepu. Prvi je to počel na Trgu generala Maistra, drugi na Trgu svobode. Ob slednji kršitvi so morali policisti odločno posredovati, da so preprečili pretep med navijači, so sporočili s policije.

Policisti so ob 17.41 prejeli anonimno obvestilo, da naj bi prišlo do pretepa navijačev na križišču Tyrševe in Slovenske ulice, vendar so se kršitelji še pred prihodom policistov razbežali. Tretja globa je bila nato izrečena tujemu državljanu ob pričetku spremstva tujih navijačev iz Grajskega trga proti stadionu. Eden od njih namreč ni upošteval ukaza policista Posebne policijske enote, da ne sme zapustiti spremljane množice, poleg tega pa je policista žalil.

Med spremljanjem je šest tujih državljanov na Mladinski ulici nenadoma z različnimi predmeti in z udarci napadlo policiste. Policisti so jih obvladali, prijeli in pridržali. Pet izmed njih bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, enemu, ki mu je policist uspel blokirati udarec, pa so izrekli globo. V napadu nihče od policistov ni bil poškodovan.

Scotland's shame in Maribor tonight pic.twitter.com/V2IEdGTh3Z — stuart mcdade (@stubhoy79) August 16, 2018