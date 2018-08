Igrali so resda raznovrstno. Z več rešitvami. Priložnosti ni manjkalo. A za popolno tekmo je zmanjkalo le eno. No, v bistvu dvoje. Dva gola. Ni šlo. Ko je Marcos Tavares po veliki priložnosti nato v sodnikovem podaljšku zastreljal še enajstmetrovko, ki jo je ubranil izvrstni Allan McGregor, ravno ko bi lahko Maribor krenil v zadnji, veliki, spektakularni nalet, po katerem je hlepel dodobra napolnjen Ljudski vrt, je bilo dokončno konec. Mariboru proti Rangersom ni uspelo nadoknaditi poraza s stadiona Ibrox (3:1) in se za to sezono poslavlja od Evrope. »Ta večer ni bil tisti, ko bi nam bilo naklonjene kanček sreče,« je razloge iskal trener Darko Milanič.

Maribor si je priboril točno tisto, kar je želel. Ne pa tudi tistega, kar je potreboval. Mariborčani so čakali, garali in gradili za tisto, kar so si naprtili na Ibroxu. »Napake, ki so nas tam pripeljale do poraza, sodijo v kategorijo tistih, ki se ne bi smele zgoditi,« je Milanič odgovoril, ali je Maribor napredovanje bolj zapravil v gosteh. Vijoličasti nikakor niso zabili. Pa se je izšla še taktika, ki je gradila na prekinitvah: enajst kotov in dve obetavni poziciji iz prostega strela. »Če bi le zabili malo prej, bi nasprotnik postal nervozen, vendar ni bilo dovolj sreče,« je obžaloval tudi Blaž Vrhovec. »Fantje so prevladovali, si ustvarjali priložnosti. Naš načrt je bil, da zadenemo in s strategijo, ki smo jo imeli, smo morali skozi tekmo korigirati, ker je nasprotnik stal drugače kot na Škotskem. Puščali so nam presenetljivo veliko prostora na straneh. Naša bočna bi lahko bila izredno nevarna, poskušali smo korigirati.«

Marcos Tavares je dočakal prvo priložnost, močno pomeril, a je McGregor strel s težavo izbil, Luka Zahović pa podaje Amirja Derviševića ni najbolje zadel. Tudi Derviševiću je obetaven prosti strel McGregor ubranil. »Škoda le, da je star toliko kot jaz, imel je dve svetovni obrambi,« se je pošalil Steven Gerrard, trener Rangersov. »Ponosen sem na svoje fante, vsak si zasluži pohvale, ekipa je pokazala karakter,« je dodal Gerrard.

Raznolikost je Maribor ohranil tudi po poškodbi Denisa Klinarja, Aleks Pihler, ki je pred prihodom Klinarja krpal na desnem bočnem, ko se je poškodoval že Martin Milec, je izkoriščal ponujeni prostor, a kaj, ko tistega, kar so gradili v navalih, vijoličasti niso izkoristili. Ne Zahović, ko je slabo zadel žogo, ne Tavares, ko je zapravil najlepšo priložnost iz nekaj metrov. Škoti so čakali na protinapade, vendar ravno toliko, da so jih čakali, ves čas trdno prepričani, da bo prednost zadoščala. In naposled tudi je, ko je razpoloženi McGregor ubranil še enajstmetrovko Tavaresu. »Ostali sta še dve, tri minute, kar je v nogometu veliko,« je na vprašanje, kaj bi lahko še izvlekli, povedal Vrhovec, »ampak brez zveze je govoriti o tem, kaj bi bilo, če bi bilo.« Sicer naj bi enajstmetrovko izvajal Zahović, a jo je, kot je razložil Milanič, raje prepustil kapetanu. Maribor se bo zdaj ozrl k derbiju. »Popolnoma jasno je, da bomo pripravljeni, čeprav imamo tako mi kot tekmeci malo časa,« je sklenil Milanič.