Nova vlada, fiskalno pravilo in programski proračun

Nedavno opozorilo fiskalnega sveta odhajajoči vladi in novemu državnemu zboru je bilo, da ima fiskalno pravilo smisel in svojo zakonsko vlogo, če se ga tudi v praksi držimo. Gre za opozorilo, da je spreminjanje sprejetega obsega dovoljenih izdatkov javnih blagajn primerno le, če so se spremenile predpostavke, na katerih je temeljil izračunan obseg teh izdatkov, ko se je sprejemal proračun javnih blagajn za naslednji dve leti. Omejitev za rast teh izdatkov je namreč ciklično prilagojena rast BDP in na njegovi podlagi gibanje javnofinančnih prihodkov ter pravilo, da izdatki praviloma ne smejo presegati prihodkov. Odmik gibanja prihodkov ene blagajne od načrtovanega obsega še ni zadosten razlog za spreminjanje oziroma povečanje obsega vseh javnofinančnih izdatkov. Če pa je povečanje izdatkov za javne zdravstvene storitve mogoče nadomestiti z zmanjšanjem drugih izdatkov, se postavlja vprašanje, kako resna je vlada pri oblikovanju programskega proračuna.