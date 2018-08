Centri za socialno delo (CSD) prek svojega informacijskega sistema ISCSD2 ne morejo dostopati do podatkov ministrstva za šolstvo, zato ne morejo odločati o pravicah do državnih štipendij. Z ministrstva za delo so sporočili, da bo nadgradnja informacijskega sistema končana v avgustu, a po zadnjih podatkih, ki jih imajo centri za socialno delo, bo posodabljanje trajalo najmanj do 15. septembra. Zato na Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije ocenjujejo, da bo prišlo do časovnih odstopanj pri izdaji odločb.

Pomembno ali ne? Na ministrstv