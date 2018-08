Bilo je malo po novem letu, ko je sina, s katerim živijo v isti hiši, čakal, da bi nekaj skupaj naredila. Šel je v sinovo stanovanje, da bi preveril, ali se je že vrnil, in mimogrede pojedel dva piškota, ki ju je tam našel in predvideval, da so ostali po praznovanju. Čez kakšno uro se je vrnil v stanovanje in spet pojedel dva piškota. Potem se je sin vrnil in začela sta žagati drva. In se je začelo: čudno se je začel počutiti, ko je obrnil glavo, je bilo, kot bi se znašel v počasnem filmu, vse se je dogajalo z zamudo. Malo se je prestrašil in se ulegel na kavč, a čudno počutje kar ni izginilo. Začel je razmišljati, kaj bi lahko bilo narobe: pomislil je na srčni infarkt in na možgansko kap in še, da če je glava, je verjetno bolje, da sedi, če pa srce, je verjetno bolje ležati. Ker čudno počutje kar ni izginilo, so se z ženo in sinom odločili, da ga odpeljejo na urgenco. Ko so že bili v avtu, je naš sogovornik začel na glas razmišljati, da ga bodo verjetno vprašali, ali je kaj nenavadnega pojedel ali popil. »A saj nisem jedel nič takega, samo piškote,« se je spomnil. »Koliko si jih pa pojedel,« je vprašal sin. Ob odgovoru, da štiri, je iz izraza na njegovem obrazu prebral, kaj se je zgodilo. In obrnili so proti domu, saj so ugotovili vzrok težav. Dovolj bi bilo, če bi pojedel pol piškota, kaj šele štiri, je povedal sin. K sebi je naš sogovornik prišel šele naslednji dan in potem piškotkov s konopljo ni več pokusil. lo