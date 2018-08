Zastrupitve s konopljo postajajo vse pogostejše, ugotavljajo v slovenskih bolnišnicah. Pomoč pogosto poiščejo tudi starejši ali drugi posamezniki, ki jih še nedavno nismo povezovali z uživanjem konoplje. Zato zdravniki zastrupitve s konopljo ne prepoznajo takoj. Toksikologi svetujejo, naj zdravniki tudi pri starejših ljudeh z nenadno nastalimi motnjami zavesti pomislijo, da so se predozirali s konopljo oziroma s pripravki iz te droge.

Zastrupitve s konopljo so povezane z uživanjem psihoaktivne sestavine THC. Najpogosteje so posledica kajenja posušene indijske konoplje. Ta je včasih vsebovala od enega do tri odstotke THC, danes pa je dosegla že 20 odstotkov, opozarja doc. dr. Miran Brvar iz centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana. Vse pogostejše so tudi zastrupitve po zaužitju hašiševega olja, ki vsebuje od 30 do 50 odstotkov THC ali tudi več.

Posušeno konopljo ali hašiševo olje lahko zaužijejo skupaj s hrano, na primer v obliki piškotov, mafinov, pudingov, bombonov. Hašiš lahko uživalci uporabljajo podobno kot marihuano, pogosteje pa ga kadijo iz pip.

Učinki so najhitrejši pri kajenju

Psihoaktivni učinki se najhitreje pokažejo pri kajenju, največji je dosežen 20 do 30 minut po kajenju, ko THC preide iz krvi v možgane. Učinki trajajo do šest ur po kajenju, kar je odvisno od odmerka THC. Če posameznik poje pripravek iz konoplje, se učinki pokažejo eno do tri ure kasneje, saj je absorpcija THC počasnejša, in lahko trajajo več dni. THC najbolj učinkuje na centralni živčni sistem, kar se kaže z motnjami zavesti – od zaspanosti do kome, nemirom, agresivnostjo, zmedenostjo, zanašanjem pri hoji, nerazločnim govorjenjem, psihiatričnimi težavami, kot so napadi panike, halucinacije, psihoza. Pojavijo se lahko epileptični krči, slabost in bruhanje. Učinki na srčno-žilni sistem se kažejo kot hitro bitje srca, tiščanje v prsnem košu, z znižanjem krvnega tlaka, zaradi česar lahko človek pade v nezavest, razbijanjem srca, motnjami srčnega ritma, nastane lahko tudi srčni infarkt.

Pripeljejo jih v stanju popolne neodzivnosti

Ljudje pomoč pogosto poiščejo na urgenci, ker se prestrašijo teh učinkov. Včasih so učinki tako hudi, da zastrupljeni potrebujejo intenzivno zdravljenje. V UKC Ljubljana v zadnjih letih zdravijo zaradi zastrupitve s konopljo od 50 do 60 bolnikov na leto, več kot 40 dodatnih pregledov opravijo tudi v toksikološki službi. Tako so na primer na urgenco pripeljali 27-letnika, ki je, potem ko je kadil, izgubil zavest in dobil epileptični krč, srce mu je razbijalo 180 udarcev na minuto. V stanju popolne neodzivnosti – »čista koma«, je to opisal zdravnik – so ga odpeljali na intenzivno terapijo, kjer so ugotovili zastrupitev s konopljo. »Ta fant bi lahko umrl,« je povedal Brvar.

S hašiševim oljem se navadno zastrupijo starejši ljudje. Tako se je starejšemu možakarju po zaužitju olja, ki sta ga z ženo kupila po internetu za samozdravljenje, zožilo vidno polje, postal je omotičen, težko je govoril, vrtelo se mu je in izgubil je zavest. Spet drugi pacient je povedal, da je imel po zaužitju hašiševega olja nočne more, vrtoglavico, ni mogel govoriti… Pogosto ljudje doživijo panične napade, včasih pri tem postanejo suicidalni, oboje potrebuje psihiatrično obravnavo. Na urgentno psihiatrično pomoč so napotili tudi gospo, ki je olje kupila v Amsterdamu in potem »ni bila več prava« – bila je upočasnjena, težko je govorila, imela je prisluhe in halucinacije. V Polju so jo sprejeli z diagnozo akutna psihoza. Nekateri si pripravljajo konopljin čaj, kot neki 83-letni gospod, ki je pomoč na urgenci iskal zaradi motenj zavesti.

»Pri starejših ljudeh, ki so vse bolj oslabeli, zmedeni, zaspani, je treba pomisliti, da ne gre za hudo poslabšanje demence, ampak da so na konoplji,« zdravnikom svetuje toksikolog.

Nekaterim konopljo podtaknejo

Pomoč poiščejo tudi ljudje, zastrupljeni s konopljo, ki je dodana hrani ali pijači. Včasih sploh ne vedo, da so pojedli konopljo, lahko pa jim jo tudi podtaknejo, kar je sicer kriminalno dejanje. Tako so znani primeri, ko so upokojenci zaradi piškotkov plezali po kozolcih, ko so na lovskem srečanju delili kolačke in so bili lovci čisto zmešani… Mlajša ženska je po pudingu bruhala, norela, dušilo jo je, bila je blodnjava… Taki bolniki potrebujejo dan do dva hospitalizacije, da se umirijo, pojasnjuje zdravnik. Pojavilo se je poslabšanje astme, pnevmotoraks (nabiranje zraka v prsni votlini) pri kajenju konoplje. Vse več je tudi primerov nehotnih zastrupitev, ko ljudje sploh ne vedo, da so pojedli konopljo. Tako je na primer gospa doma pojedla enega od sinovih piškotkov, šla v gledališče, postala čudna in izgubila zavest. Ljudje imajo težave tudi po zdravilu iz konoplje sativex.

Pri otrocih mora posredovati socialna služba

Posebno pa skrb vzbujajo zastrupitve otrok: ti so v glavnem nezavestni, imajo epileptične krče, ohlapni, redkeje so razdražljivi. Tako so iz šole pripeljali otroka, ki je povedal, da je pojedel kuki, bil je neodziven in v komi. Pomoč je poiskal tudi par, ki je doma pripravljal piškotke: ženska je začela bruhati in je bila zmedena, na pediatrijo so z motnjami zavesti in bruhanjem odpeljali tudi njuna tri in pet let stara otroka, ki sta pomotoma pojedla piškotke. Ob zastrupitvah otrok morajo zdravniki obvestiti socialno služno in kriminaliste.

Kadar ljudje kronično uživajo konopljo, se lahko pojavi hipermimetični kanabinoidni sindrom, ki pomeni, da ljudje najprej občutijo slabost, potem začnejo močno bruhati. Pomaga prhanje s toplo vodo. Vzrok teh težav je težko ugotoviti. Tako je na primer 25-letnik kar 11-krat iskal pomoč na urgenci zaradi bruhanja, sedemkrat so mu naredili gastroskopijo in nikoli našli nič posebnega. Po kajenju vedno zelo bruha, potrebuje infuzije, zdravljenje proti slabosti, da se težave umirijo – do naslednjega kajenja, saj se temu ne odpove.

Posledice kroničnega uživanja konoplje so tudi kronični bronhitis, ki se podobno kot pri kadilcih tobaka kaže s kroničnim jutranjim kašljem in izpljunkom, kar lahko pripelje v KOPB. Pljučni rak naj bi bil dvakrat pogostejši pri tistih, ki redno kadijo marihuano, sproži se lahko poslabšanje astme in poslabšanje srčno-žilnih težav. Če ima nekdo ishemično bolezen srca in se predozira, lahko tudi umre, svari zdravnik.

Zastrupitev s konopljo dokažejo s hitrim testom krvi, urina ali sline. Z natančnejšimi preiskavami lahko določijo tudi količino THC v krvi. Protistrupa, s katerim bi izničili učinke THC, ni. Zastrupljene je treba umiriti, kar dosežejo s pomirjevali, dajo jim zdravila proti slabosti, tudi odvajalo.