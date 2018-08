V delno prazničnih in zato turistično plodnih dnevih so rekordni obisk dosegli v Postojnski jami, resnično upravičeni do dela prostega dne ob Marijinem vnebovzetju pa so se medtem raje namenili na katero od domačih romarskih poti, ki so jih med drugim opredelili na katoliškem spletnem portalu Aleteia. Tam so se na praznik nasploh temeljito pripravili. V raznovrstnih prispevkih na temo Jezusove mame so med drugim odgovorili na pogosti vprašanji, zakaj je bila Marija tako lepa in kako nam njen zgled lahko koristi v vsakdanjem življenju. Lepa je bila, saj se je popolnoma uklonila božji volji, kar se vsakdanjih nasvetov tiče, pa smo izvedeli za anekdoto o dvanajstletnem Jezusu, ki so ga starši nekaj dni zaman iskali, saj se je v Jeruzalemu zadržal dlje, kot so se dogovorili. »Morda je bil dvanajstletni Jezus malce pubertetniško uporniški, kdo bi vedel,« ugiba avtorica prispevka, obenem pa jo tolaži misel, da se je tudi božja mati soočala z vzgojo neznosnih adolescentov.

Revija Zarja razkriva, da izginjajo celo sodobni božji odposlanci. Premestitev v drugo faro je za slovenske duhovnike tako stresna, da včasih preprosto dezertirajo in za vedno izginejo v neznano. Vsaka sled se je izgubila še za Dejo Mušič , nekdanjo pevko in voditeljico v devetdesetih priljubljene oddaje Karaoke. Po mestu sicer krožijo govorice, da živi na Švedskem, družbo pa ji dela petnajst let mlajši moški.

V Zarjinem prispevku z naslovom »Kje so in kaj danes počnejo nekoč slavni Slovenci« smo medtem izvedeli še, kje je danes nekdanji zvezdnik Kmetije, kolumnist, veterinar in doktor bioloških znanosti Artur Štern . Piše pesnitev v palindromskih kiticah, pravi, takšnih, ki se enako berejo naprej in nazaj. Do zdaj jih je napisal 940 in napoveduje, da bo pesnitev te vrste najbrž najdaljša, »kar jih je kdaj napisal človek, vseh časov, vseh narodov, vsaj kolikor vem«.

Na televiziji bodo v nasprotju s predsednikom kosili oziroma kmetovali kot v 21. stoletju – v mnogih reportažah na temo prihajajočega resničnostnega šova Kmetija ustvarjalci obljubljajo, da bodo tekmovalci najlepši doslej in da bodo za spremembo nastanjeni na sodobno opremljeni kmetiji z normalnimi stranišči, tekočo vodo in ogledali, vozili bodo celo najmodernejši traktor. Moderno bo tudi vodstvo – v vlogi »gospodarice« bo tokrat ženska, sicer predsednica društva podeželskih žena Tavžntroža Nada Zorec . »Če kdo ne bo znal ničesar, mu bom dala pratiko, mislim, da jo znajo prebrati vsi,« je za Zvezde napovedala svojo strategijo izobraževanja lepih in ne nujno spretnih kmetovalcev.

Ustrežljiv partner je slavni filozof Slavoj Žižek , zatrjuje njegova soproga, pisateljica in novinarka Jela Krečič , ki je prav tako klepetala z Obrazi. »Slavoj je prevzel tudi velik del gospodinjenja, četudi pogosto s stisnjenimi zobmi. To cenim, saj se zavedam, da to ni samoumevno. V partnerstvu se mi zdi zelo pomembno, da se zoprne naloge razporedijo,« je razkrila pomemben vidik složnega bivanja v dvoje. Od neplačanega k plačanemu delu – še kar odhajajoča ministrica za delo Anja Kopač Mrak je zelo zaposlena, zato je odšla le na krajši oddih, poročajo v Suzy. Mini počitnice so jo kljub vsemu osvežile – na morju se je naučila supati, v najbolj vročih dneh pa je plavala v Kolpi.

Zgodovinsko manj ključne izzive si zastavlja nekdanji TV-voditelj in narodno-zabavni pevec Boris Kopitar , ki danes zgolj uživa v pokoju, sicer pa bi ga razveselilo kakšno povabilo za vodenje oddaje ali prireditve. Morda informacijo svojim nadrejenim lahko posreduje ertevejevka Rosvita Pesek , ki je v intervjuju ponovno razkrivala intimo v družbi svojega partnerja Mitje Ferenca . Tokrat sta se sprostila v pogovoru za revijo Obrazi, kjer smo izvedeli, da je Rosviti vedno slabo, če vozi Mitja, zato ji na skupnih vožnjah prepusti volan. Kljub temu ves čas komentira, kaj vse počne narobe, pripombe ima pa tudi glede njenih oblačil. Rad ima namreč, če je njegova partnerica urejena, zato mu ni najbolj všeč, če se obleče v kavbojke, niti takrat, ko se samo sprehodita do tržnice. Videz mu sicer ne pomeni veliko, pojasnjuje v nadaljevanju, kjer sta se dotaknila področja plastičnih operacij. »Značaj, poštenost, vedrina in srčnost« so edino, kar šteje, je prepričan.

Jasmina Kandorfer ne posluša gostov

Dopust si je bolj kakovostno zastavila TV-voditeljica in spretna podjetnica Jasmina Kandorfer iz oddaje in spletne trgovine Klepet ob kavi. S partnerjem sta se odpravila na Bali, a potem je sosednji otok Lombok prizadel hud potres, o katerem je nazadnje poročala v reviji Zarja. »Počutim se kot v filmu Live from Bagdad,« je stanje primerjala s starim TV-filmom o Perzijski vojni in dodala še: »Mogoče pa jadranje na Hrvaškem sploh ni tako slaba ideja!« Sicer si je za neljubo doživetje kriva sama – v oddaji je namreč gostila mnogo jasnovidk in strokovnjakov za energije, ki so dogajanje napovedali. Naslednjič mora sogovornikom bolj prisluhniti, je sklenila.

Še ena od strokovnjakinj za energije je Kaly Kolonič, voditeljica, piarovka za domačo estrado, lastnica domače licence za lepotno tekmovanje World top model in slikarka. V Suzy so predstavili njeno novo linijo energijskih slik, ki so jih doslej prodajali za več sto evrov, nova kolekcija pa je, pravi, bolj cenovno dostopna. Na voljo so dela v različnih barvnih odtenkih in ne delujejo po principu kristalov – človek ne more izbrati napačne, saj prav vsaka prinaša obilje na vseh področjih in rešuje raznovrstne težave. Za vse, ki želijo, da jih sreča spremlja tudi na poti, so na voljo še komplementarne energijske zapestnice iz kolekcije Božanska Kaly. Te napolnimo tako, da jih doma za nekaj časa preprosto prislonimo ob energijsko sliko. Morda bi koristile celo Janu Plestenjaku – oboževalke, ki so ga v Portorožu skrivaj fotografirale in posnetke poslale reviji Nova, pravijo, da je vino v eni od tamkajšnjih restavracij pil sam, ob tem pa deloval kar »rahlo melanholično«.