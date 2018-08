Škatla za vse otrokove zobe

Kdor nima otrok in je kdaj stopil v trgovino z otroškimi rečmi, je gotovo dobil napad panike, češ koliko stvari potrebuje otrok. Od vakuumskih čistilnikov nosa do blazinic za kolena v času plazenja. Tega, da mora biti za otroka vse najboljše, se zaveda tudi industrija, ki starše neumorno zalaga z novimi in novimi nujnostmi, ki največkrat končajo v omari ali kleti. Pa s tem ne mislimo le na stvari za dojenčke. Tudi za starejše otroke ponujajo množico traparij, recimo sedla za očetov hrbet, da se lahko otrok igra ihahaha. Med bolj nepotrebne zadeve, ki jih ponujajo tudi na našem trgu, sodi škatlica za izpadle mlečne zobe. »Ne dopustite, da se mlečni zobki izgubijo po raznih predalih – shranite jih v simpatično leseno škatlico, v kateri je izrezljan prostor za vsak zobek posebej!« O. K., razumem, da starši želijo spraviti prvi izpadli zob, toda vse zobe? Kaj ni zato izumljena zobna miška (in ne zobna vila, kot nas skušajo ponovno »poameričaniti2), da odnese izpadle zobe in ti v zameno za evro lahko nemilostno končajo v smeteh? Škatlice so na voljo v obliki za fante in punce, stanejo 39 evrov oziroma 7,90 evra s kuponom, narejene pa so »iz 100-odstotnega smrekovega lesa – ker je za otroke dobro le najboljše«. Najboljše pri škatlici pa je, da si lahko predstavljamo obraz sedanjega otroka, ko bo pri svojih osemdesetih letih s protezo v ustih odprl škatlico s svojimi mlečnimi zobmi. Neprecenljivo.