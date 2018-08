Preden pa se lotite izdelave izvirnega vzglavja, pretehtajte svoj slog notranje opreme. Pravokotne, čiste oblike so pametna izbira za sodobno urejen dom, lastniki domov v nekonvencionalnem slogu pa imajo raje zaobljene linije. Predstavljamo vam sedem idej za posteljno vzglavje, s katerimi boste svojo povzdignili videz svoje spalnice.

Preprosto preoblečeno vzglavje

Če že imate primerno vzglavje, prevlečeno s tkanino, lahko nanj namestite preprosto prevleko iz kakršnega koli želenega materiala. Gre za poceni dekoracijo, njena prednost pa je, da lahko prevleke sezonsko menjujemo. Ko izbirate barve in vzorce, upoštevajte ozračje, ki ga želite ustvariti v spalnici. To bi morali biti sproščujoče, zato se držite hladnih barv, kot so beli in sivi odtenki, ter naravnih materialov namesto močnih barv in vzorcev.