Jedilna miza zavzema v domu posebno mesto, saj ima povezovalno vlogo, najsi bo v jedilnici ali v dnevni sobi. Ker je prostor druženja in obedov, mora biti kakovostna, priporočljivo pa je tudi, da jo lahko po potrebi raztegnemo in povečamo jedilno površino. Tako lahko za povprečno mizo obeduje osem, deset ali dvanajst ljudi.

Oblika pri izbiri mize ne bi smela biti ovira, saj se nam ponuja neskončno možnosti: kvadratne, pravokotne, okrogle ali ovalne. Izbira je prepuščena našemu okusu. Praktično pa je, da prej premislimo, v kakšen prostor bomo postavili mizo - v ovalen, pravokoten ali kvadraten – in obliko mize prilagodimo le-temu. Nekaj pozornosti namenimo tudi sedenju. V prodajnem salonu, kjer kupujemo mizo, sedimo na stol in preizkusimo, ali je pod njo dovolj prostora za noge. Če se lahko s koleni prosto gibljemo, je miza primerna.

Mizo po navadi kupimo enkrat, zato je prav, da poleg oblike razmislimo tudi o njeni kakovosti. Najbolj trpežne so tiste iz hrastovega lesa, jesena, bukve, smreke ali jelke. Takšno mizo bo zob časa le težko načel in za njo bodo lahko sedele tudi prihodnje generacije.

Poigrajmo se z materiali

Jedilna površina mize ni nujno lesena. Privlačne so tudi različice iz stekla, odpornega na toploto, ki naj bo debelo najmanj pet milimetrov. Zelo trpežna je tudi kombinacija lesa, stekla in kovine, a potrebovali bomo nekaj več časa za vzdrževanje in čiščenje površine. Posebno zanimive so mize iz kovanega železa, ki pridejo do izraza, če jih postavimo na vidno mesto v domu.