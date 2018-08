Nogometni svet je sredino tekmo evropskega superpokala med zmagovalci lige prvakov Realom Madrid in evropske lige Atleticom Madrid pričakoval nestrpno. Vsi so namreč želeli videti, kako bo kraljevi klub deloval na prvi uradni tekmi brez trenerja Zinedina Zidana, ki je po koncu lanske sezone odstopil, in Cristiana Ronalda, ki je beli dres nosil zadnjih devet sezon in v njem osvojil kopico moštvenih in individualnih lovorik. Portugalski zvezdnik je pred kratkim odšel v Juventus, njegove nekdanje moštvo pa je na prvi uradni tekmi brez obeh omenjenih imen zabeležilo poraz. V estonski prestolnici Talin je bil po podaljšku s 4:2 boljši mestni tekmec, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak. Po obračunu se je na nogometaše Reala Madrida in predsednika Florentina Pereza usul plaz kritik.

Navijači madridskega Reala so po odhodu Ronalda potrpežljivo čakali na okrepitve, ki pa še niso prišle. Tudi menjava Zidana Julen Lopetegui se ni izkazal, zato ni čudno, da je privržencem zmanjkalo potrpljenja. Seveda je jasno, da bo za resne ocene kakovosti Reala Madrid v novi sezoni potrebno še nekaj časa, a celotna mešanica, zabeljena z dejstvom, da kraljevi klub ni izgubil kakšnega mednarodnega finala že dolgih 18 let, je dogajanje pripeljala blizu vrelišču. Za dodatno iskrico je poskrbel še Julen Lopetegui, ki po porazu ni bil pretirano zaskrbljen. »Tržnica? Tokratni poraz kaj veliko glede naše športne politike ne bo spremenil. Dvigniti moramo glave in kar se da dobro začeti špansko prvenstvo, ki je zame najpomembnejše tekmovanje,« je povedal španski trener.

Trenutne težave mestnega tekmeca nogometašev Atletica Madrid kajpak niti malo ne zanimajo. Še posebej ne trenerja Diega Simeoneja, ki je s sredino zmago postal najtrofejnejši trener v zgodovini kluba. Z Atleticom je osvojil sedem lovorik (špansko prvenstvo, španski pokal, španski superpokal, dvakrat evropsko ligo in dvakrat evropski superpokal) in tako prehitel že pokojnega Luisa Aragonesa, ki jih je osvojil šest. Zgodovino je spisal tudi Jan Oblak, saj je postal prvi Slovenec z evropsko superpokalno lovoriko in dvema evropskima lovorikama. »Vedno je lepo premagati mestnega tekmeca, še posebej ko gre za lovoriko. Določene malenkosti so se tokrat razpletle v našo korist, kar nas je na koncu popeljalo do zmage,« je bil zadovoljen Diego Simeone.

Tovrstni pokal je sicer Atletico osvojil tretjič, Real Madrid pa je zapravil priložnost, da bi se izenačil z Barcelono in Milanom, ki sta ga do zdaj visoko v zrak dvignila največkrat, in sicer petkrat.