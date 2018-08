Četudi Izraelke na svetovni odbojkarski lestvici zasedajo 25. mesto in so tako dve mesti bolje postavljene od slovenskih odbojkaric, pa se to na uvodni tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem šampionatu v mariborski dvorani Tabor ni poznalo. Domače igralke so namreč praktično ves čas nadzorovale potek obračuna in se na koncu zasluženo veselile zmage s 3:0 (19, 23, 22).

Izbranke slovenskega selektorja Alessandra Chiappinija so imele nekaj več težav zgolj na uvodu tekme, ko so Izraelke na račun dobre igre v bloku povedle za štiri točke. A začetna nervoza je kmalu popustila in Slovenke so ob pomoči dobrih servisov Anite Sobočan svoje tekmice najprej ujele, v zaključku niza pa jim pobegnile in prvo točko osvojile z lepo prednostjo šestih točk. Bolj napet je bil drugi set, v katerem sta bili ekipi ves čas poravnani. Zaključna žoga je vseeno pripadla Sloveniji, izkoristila pa jo je Tina Grudina. Tretji niz je bil tudi zadnji, čeprav je sprva kazalo, da ne bo povsem tako. Vodstvo z 2:0 je Slovenke nekoliko uspavalo, vendar so se v zaključku le zbrale in dosegle zmago.

»S končnim rezultatom moramo biti zadovoljni. Izraelke so odigrale dobro tekmo, predvsem v obrambi, uspešno pa so tudi servirale. V nadaljevanju moramo biti bolj zbrani, saj smo naredili nekaj napak brez pravega razloga. Ko igraš takšne tekme, je treba ves čas tvegati, zato moramo ta del igre izboljšati. Prepričan sem, da je lahko moja ekipa z nekaj manjšimi spremembami še mnogo bolj konsistentna,« je prepričan Alessandro Chiappini, ki je lahko še posebej zadovoljen s predstavo Ize Mlakar, ki je dosegla 17 točk, šest manj pa jih je prispevala Grudinova.

Slovenke se za svoj drugi nastop na evropskem prvenstvu potegujejo v skupini A, kjer poleg Izraela nastopata še Islandija in Belgija. Tekma med omenjenima reprezentancama se je končala z zmago Belgijk s 3:0 (4, 8, 10). Naslednja tekma slovenske odbojkarice čaka v nedeljo, ko se bodo pomerile z Islandkami. Na evropsko prvenstvo sicer vodi le prvo mesto, drugouvrščena reprezentanca pa igra dodatne kvalifikacije.