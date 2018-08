»Integracija Monsanta v skupino Bayer se lahko začne,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Bayerja. Ta je namreč ravno danes zapečatil prodajo dela premoženja v vrednosti 5,9 milijarde evrov konkurentu BASF.

Bayer se je v prevzem Monsanta podal leta 2016, dve leti kasneje ga je zaključil. Vendar pa podjetji v tem času nimata »medenih tednov«, saj je nedavno sodišče v San Franciscu odločilo, da mora Monsanto nekemu moškemu, ki je trdil, da je zaradi Monsantovega izdelka zbolel za rakom, plačati 289 milijonov dolarjev odškodnine. Porota je namreč razsodila, da je Monsanto vedel za škodljive učinke svojih herbicidov, a ni posvaril potrošnikov.

Odločitev sodišča je na kapitalskem trgu povzročila nezaupanje med vlagatelji, zaradi česar so se delnice obeh družb močno pocenile. Bayerjeve delnice so danes do okoli 13. ure izgubile nekaj manj kot šest odstotkov, v celem tednu pa je padec vrednosti delnice še višji, skoraj 19-odstoten.

Zaradi glifosata, ključne sestavine v Monsantovem izdelku Roundup, je na sodiščih še približno 4500 primerov. To po mnenju analitikov za Bayer predstavlja grožnjo tako z vidika sodnih stroškov kot poslovanja oz. prodaje v prihodnje. Odločitev ameriškega sodišča so v Bayerju sicer ocenili kot nenavadno, spomnili so, da se bo Monsanto pritožil.