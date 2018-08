»Špansko nogometno tekmovanje la liga in mednarodno medijsko podjetje Relevant naznanjata edinstveno sodelovanje, s katerim bosta prihodnjih 15 let promovirala nogomet v ZDA in Kanadi,« so v skupni izjavi za javnost sporočili vodstvi la lige in in Relevanta.

Kdaj bodo prve tekme španskega prvenstva odigrane onkraj Atlantika in še nekatere preostale podrobnosti dogovora zaenkrat sicer še niso znane, a nobena skrivnost ni, da španski klubi že nekaj časa stegujejo lovke po donosnem ameriškem trgu.To še posebej velja za največja in najuspešnejša španska kluba Barcelono in Real Madrid. Tudi zato sta se nogometna velikana letos zopet vrnila v ZDA in tam odigrala pripravljalne tekme proti klubom, kot so AC Milan, AS Roma, Tottenham Hotspur in Manchester United, lani pa sta se med seboj pomerila tudi na razprodanem stadionu pred nogometnimi navdušenci v Miamiju.

Podobno ambiciozen je tudi predsednik la lige Javier Tabas, ki želi posnemati poslovni model ameriške nogometne lige NFL. Ta že vse od leta 2007 prireja tekme v Londonu. »Strast do nogometa želimo razširiti po vsem svetu. Ta edinstveni dogovor bo nedvomno vzpodbudil zanimanje za nogomet v ZDA in Kanadi,« je prepričan Tabas.