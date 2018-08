Med pisci poročila, ki ga je mednarodna komisija opravila nad izvajanjem programa otroške srčne kirurgije med letoma 2007 in 2014, je bil tudi Robida, ki je prav tako bil prisoten na sestanku jeseni lani, sklicanem na pobudo predsednice zbornice in na katerem so sodelovali državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved, tedanja strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marija Pfeifer in tedanji generalni direktor UKC Andraž Kopač.

»Zbornica je ves čas korektno sodelovala z vsemi navedenimi, pozneje tudi z novim vodstvom UKC Ljubljana in novim strokovnim vodstvom pediatrične klinike. Pri ustanavljanju NIOSB pa zbornica ni bila povabljena k sodelovanju, niti ni bila povprašana za mnenje glede udeležbe zdravnikov iz tujine,« so navedli v odzivu na intervju Robide za STA, v katerem je med drugim dejal, da je cilj posameznikov v UKC uničiti idejo Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni (NIOSB). »Na žalost so nagovorili čisto vse, da bi jim to uspelo. Prestrašili so starše, zaposlene, se povezali z določenimi mediji, ki širijo laži, z zdravniško zbornico in Slovenskim zdravniškim društvom,« je povedal.