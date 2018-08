Dvignila je kolo in peš prečkala tire. Takrat je v smeri proti Ljubljani pripeljal potniški vlak, ki je najverjetneje trčil v del kolesa, tako da je žensko odbilo nekaj metrov od proge v jarek. Huje se je poškodovala, odpeljali so jo v klinični center.

Že v torek popoldne so nesrečo na tirih obravnavali tudi gorenjski policisti. Voznik tovornjaka se je prek železniškega prehoda v Podnartu zapeljal ravno takrat, ko so se zapornice začele spuščati. Zapornice so se poškodovale, hujšega pa ni bilo. Policisti so prav v zvezi s to zapornico v Podnartu že večkrat opozarjali na neprimerno, tudi kaznivo početje tovornjakarjev, omenjena zapornica je bila tako že večkrat huje poškodovana. pk