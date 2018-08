Na prvem srečanju po več tednih se bosta po poročanju tujih tiskovnih agencij sestala namestnik kitajskega ministra za trgovino Wang Shouwen in visoki uradnik na ameriškem finančnem ministrstvu David Malpass.

Ob tem so na kitajskem trgovinskem ministrstvu zatrdili, da "Kitajska pozdravlja dialog in komunikacijo na podlagi obojestranskosti, enakosti in celovitosti". Ob tem so ponovili stališče kitajske strani o nasprotovanju unilateralizmu in protekcionističnim praksam ter nesprejemanju omejevalnih ukrepov.

Zadnji pogovori med stranema so bili junija, ko sta se v Pekingu sestala ameriški minister za trgovino Wilbur Ross in podpredsednik kitajske vlade Liu He.

A ti pogovori niso bili uspešni, kar je pokazalo dogajanje v minulih tednih. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je namreč s ciljem zmanjšanja visokega primanjkljaja v blagovni menjavi s Kitajsko uvedla carine na 50 milijard dolarjev uvoza iz drugega največjega nacionalnega gospodarstva na svetu (najprej za 34 milijard in nato še za 16 milijard) in grozi z uvedbo protekcionističnih ukrepov še za 200 do 300 milijard dolarjev uvoza v naslednjih tednih. Kitajska je na te ukrepe odgovorila s protiukrepi in velesili sta bili v zadnjem času na poti k pravi trgovinski vojni.