Sodnik Azmi Ariffin je sporočil, da je dokazov proti ženskama dovolj in da se bo tako sojenje nadaljevalo. Umor ni bil potegavščina, je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa in tako zadal hud udarec obtoženima in njunim svojcem.

Petindvajsetletna Siti Aishah iz Indonezije in 29-letna Doan Thi Huong iz Vietnama sta obtoženi, da sta na letališču v Kuala Lumpurju 13. februarja 2017 na Kimov obraz nanesli izjemno toksičen živčni strup. Kmalu zatem je 45-letni Kim umrl.

Obtoženki trdita, da sta mislili, da sodelujeta v potegavščini za televizijski šov, na začetku sojenja oktobra lani sta se zato tudi izrekli za nedolžni.

A sodnik Azmi je danes povedal, da bi lahko bila Kimova smrt posledica političnega atentata in da je tožilstvo podalo dovolj dokazov za sklep, da je šlo za dobro načrtovano zaroto med obtoženkama in četverico Severnih Korejcev, ki so na dan umora pobegnili iz Malezije.

Zanje obstaja sum, da so agenti režima v Pjongjangu, kjer so sicer zanikali vsakršno vpletenost.

Datuma nadaljevanja sojenja za zdaj niso določili. Ženskama v primeru obsodbe grozi smrtna kazen.