Na eni izmed ulic v Zaprešiću nedaleč od Zagreba je v nedeljo 22-letnemu mladeniču postalo slabo, na kraj dogodka pa je rešilec, v katerem ni bilo zdravnika, prispel šele 27 minut po klicu na pomoč. Mladenič je ob prihodu reševalcev umrl. Zdravnik je bil medtem v drugi reševalni ekipi na nujni intervenciji v Jastrebarskem, kjer je prav tako umrl moški, ki so ga reševali.

Primer je osvetlil kritične razmere na področju nujne medicinske pomoči na Hrvaškem in še vedno močno odmeva. Premier Plenković je v torek v odgovoru na novinarsko vprašanje, ali bo zaradi nedeljskih dogodkov odstavil ministra Kujundžića, izrazil pričakovanje, da bo inšpekcija ministrstva za zdravje razjasnila oba nesrečna primera, šele nato pa bo lahko sam podal utemeljene sodbe.

Predsednika opozicijske stranke Most Boža Petrov to očitno ni zadovoljilo, saj je v sredo sporočil, da bo njegova stranka skupaj z drugimi kolegi iz opozicije sprožila postopek za odpoklic ministra za zdravje, če ga Plenković ne bo zamenjal sam, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na svojem profilu na Facebooku je Petrov še zapisal, da se je zavestno tvegalo, da se je v Zaprešiću, ki je praktično predmestje Zagreba, zaradi neorganizacije pripetila smrt mladeniča. Po njegovih besedah pri tem ni mogoče spregledati ignorance in neukrepanja, ki so za ministra Kujundžića običajen način delovanja.

Čakalnih list ni mogoče nadzirati

Minister ni rešil niza konkretnih in ključnih problemov, reformo nujne medicinske pomoči, ki so jo strokovnjaki pripravili spomladi 2016, pa je, tako Petrov, spravil v predal. Prav tako ni rešen položaj zdravnikov in medicinskih sester, bolnišnični sistem ni reorganiziran. Čakalne liste pa so tako obsežne, da jih sploh ni mogoče nadzirati, je bil še kritičen Petrov.

Hrvaški Jutarnji list je medtem v sredo poročal, da je primer iz Zaprešića znova zastavil vprašanje odgovornosti ministra Kujundžića, za katerega da so tudi mnogi kolegi iz vladajoče stranke HDZ in koalicijskih partneric mnenja, da je najšibkejši člen aktualne vlade.